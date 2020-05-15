Компенсации от РФ за Крым будут копеечными – украинский юрист

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Получение компенсации за отчуждаемую крымскую недвижимость, принадлежащую гражданам Украины которые не желают получать российское гражданство, не препятствует подаче исков на Россию из-за отчуждения имущества.

Об этом в эфире канала Общественное Крым заявил экс-представитель президента Украины в АР Крым, доктор юридических наук Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общем случае все действия оккупационной власти по отчуждению разными путями собственности граждан Украины или третьих стран, безусловно, являются основанием для обращения в международные инстанции. В большинстве случаев, к сожалению, надо будет пройти российскую юрисдикцию. Что касается компенсаций, то они, во-первых, будут предоставляться принудительно. Поэтому получение компенсации не будет влиять на дальнейшие процессы защиты прав человека.

С другой стороны, все эти так называемые компенсации будут осуществляться по балансовой стоимости. Я уверен, что оккупанты будут пользоваться ведомостями по номинальной стоимости этих ресурсов, которые они захватили. Это будут копейки.

У меня квартира в Евпатории, у нее балансовая стоимость 9 тысяч гривне. С земельной недвижимостью будет то же самое», – сказал Бабин.