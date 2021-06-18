Комплекс Наполеона: Ходорковский уверяет, что научил Байдена разговаривать с Путиным

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, утверждает, что команда президента США Джо Байдена последовала его совету на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью российскому либеральному телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя позиция перед этой встречей была: ребята, если у вас есть возможность что-то сказать, подкрепив это серьезными стимулами, то говорите. Если у вас возможности подкрепить свою красную линию серьезными стимулами нет, лучше этот вопрос не ставьте, потому что это позиция слабости. Мне показалось, что те люди, которые готовили Байдена к этой встрече, этот подход для себя приняли. Какой смысл говорить бандюгану: перестань бандитствовать. Если ты можешь этому как-то противодействовать силовым образом, об этом есть смысл говорить», – сказал Ходаковский.