18.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Комплекс Наполеона: Ходорковский уверяет, что научил Байдена разговаривать с Путиным

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, утверждает, что команда президента США Джо Байдена последовала его совету...

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, утверждает, что команда президента США Джо Байдена последовала его совету на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью российскому либеральному телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя позиция перед этой встречей была: ребята, если у вас есть возможность что-то сказать, подкрепив это серьезными стимулами, то говорите. Если у вас возможности подкрепить свою красную линию серьезными стимулами нет, лучше этот вопрос не ставьте, потому что это позиция слабости. Мне показалось, что те люди, которые готовили Байдена к этой встрече, этот подход для себя приняли. Какой смысл говорить бандюгану: перестань бандитствовать. Если ты можешь этому как-то противодействовать силовым образом, об этом есть смысл говорить», – сказал Ходаковский.

По его версии, Владимир Путин испугался угроз Байдена совершить кибератаку на Россию.


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