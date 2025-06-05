Комполка ВСУ: Потеряем ещё территории, а дальше – «безнадёжная оборона»
Живой силы у ВСУ никогда не будет больше, чем у русских, поэтому можно даже не думать о наступательных действиях.
Об этом в интервью «Громадському радио» заявил воюющий на Покровском направлении командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий «Перун» Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю, что мы находимся на какой-то стадии, где и мы, и противник встанем сейчас в довольно такую… Да, возможно, мы потеряем ещё какую-то часть территорий. Но, скорее всего, благодаря инженерной застройке, невзрывных заграждений, технологичности в плане БПЛА, достаточном насыщении линии фронта средствами артиллерии. Благодаря дронам мы уменьшили количество затрат артбоеприпасов, нам сейчас не надо вести батарейный огонь.
Дроны увеличивают зону усложнённой логистики – от ЛБС, и в глубину на 20 км не так просто двигаться как нам, так и противнику.
Это наращивается и с нашей, и с их стороны, поэтому мы сейчас постепенно подходим к ситуации, которая вынудит и нас, и противника встать в такую не то что глухую, в безнадёжную оборону, где ни у них, ни у нас не будет шансов для развития успеха», – рассуждал «Перун».
«Чтобы это побороть, с нашей стороны, живой силы у нас никогда не будет больше, чем у русских. Это обусловлено даже физиологией – солдата быстрее, чем за 18 лет не вырастишь, это не дрон. Ещё их нужно как-то обеспечить, чтобы они до тех 18 лет выросли и в физическом плане, и в духовном, чтобы они хотели защищать эту страну. Этот вопрос ещё сложнее, чем чтобы они вообще достигли того возраста», – трепался укро-боевик.
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