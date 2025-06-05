Комполка ВСУ: Потеряем ещё территории, а дальше – «безнадёжная оборона»

Живой силы у ВСУ никогда не будет больше, чем у русских, поэтому можно даже не думать о наступательных действиях.

Об этом в интервью «Громадському радио» заявил воюющий на Покровском направлении командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий «Перун» Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что мы находимся на какой-то стадии, где и мы, и противник встанем сейчас в довольно такую… Да, возможно, мы потеряем ещё какую-то часть территорий. Но, скорее всего, благодаря инженерной застройке, невзрывных заграждений, технологичности в плане БПЛА, достаточном насыщении линии фронта средствами артиллерии. Благодаря дронам мы уменьшили количество затрат артбоеприпасов, нам сейчас не надо вести батарейный огонь. Дроны увеличивают зону усложнённой логистики – от ЛБС, и в глубину на 20 км не так просто двигаться как нам, так и противнику. Это наращивается и с нашей, и с их стороны, поэтому мы сейчас постепенно подходим к ситуации, которая вынудит и нас, и противника встать в такую не то что глухую, в безнадёжную оборону, где ни у них, ни у нас не будет шансов для развития успеха», – рассуждал «Перун».