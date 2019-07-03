Композитор Быстряков предпочел не спорить с упоротым свидомитом и покинул эфир

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Дебаты между заслуженным артистом УССР, известным композиторор Владимиром Быстряковым и бывшим главой крымского отделения украинской националистической партии ВО «Свобода» Эдуардом Леоновым закончились скандалом, не успев начаться.

Перепалка произошла в эфире телеканала «Магнолия-ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан Владимир, вот, вы против того, чтобы улицы называли в честь таких деятелей как Бандера и Шухевич, почему?» – спросил ведущий Быстрякова.

«Я думаю, что 75 процентов, которые проголосовали за Зеленского, они придерживаются точно такой же точки зрения. Понимаете, это навязывание людей, которые здесь никогда не были, которые не являлись для них героями. А вообще, это полный абсурд – переименовать Московский проспект, потому что он называется «Московский», это за гранью. Если в Париже есть площадь Сталинград, и с такими же названиями есть в Европе, к которой мы очень стремимся, то мы здесь стараемся быть святее Папы Римского и избавляемся даже от названия…» – отвечал композитор.

«А скажите, пожалуйста, в Париже сейчас Россия убивает парижан? Россия сейчас убивает французов?» – резко перебил Леонов.

«Вы знаете…» – начал артист.

«Что вы кривите рожу свою, когда я говорю про погибших героев, которые гибнут сегодня! А оно сидит и кривит рожу!» – завизжал тягнибоковец.

«Без оскорблений, я вас прошу!» – призвал ведущий.

«С кем мне общаться, с ним?» – риторически спросил Быстряков и вышел из студии.

«Покинул студию, к сожалению, пан Быстряков. Ну, нельзя так», – пожурил хулигана ведущий.

«Знаете, если оно пошло отсюда не побитое, ему посчастливилось! Я должен извиниться перед уважаемыми зрителями, перед уважаемым ведущим, то есть, если вы сейчас хотите остановить программу, я, наверное, пойду. И ещё догоню в коридоре эту тварь, которая во время моих слов о погибших героях…Вы знаете, когда я говорю о вчера и сегодня погибших героях, оно сидит кривится!» – истерил Леонов.

«Пан Владимир даже не ответил вам», – пристыдил бандеровца ведущий.

«Оно скривилось, и этого достаточно!» – заявил тягнибоковец.