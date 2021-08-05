Компрадор-майданщик Найем нашел себе новое теплое место

05.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Бывший киевский журналист майданщик Мустафа Найем, ставший депутатом Верховной рады после путча 2014 года, получил должность заместителя министра инфраструктуры.

Решение о назначении Кабинет министров Украины принял в ходе заседания 4 августа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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До этого с 23 июня 2021 года Найем был советником министра инфраструктуры. Ранее он более года работал заместитель генерального директора «Укроборонпрома» по управлению активами и был уволен с этой должности в апреле.

«Найем – человек опытный. Он хорошо умеет дружить. Если вы попали во власть и умеете прогибаться, то вы будете успешны. Наем умеет находить общий язык с руководством. Сейчас он нашёл новую должность, и, насколько я понимаю, он таким образом будет ещё долго крутиться во власти, меняя различные посты и должности. Человек, который в свое время был ярым революционером, сделал себе карьеру во власти», – прокомментировал корреспонденту «ПолитНавигатора» новое назначение экономист Александр Охрименко.

«Найем – представитель среды, ориентирующейся на западные структуры, компрадорской среды. Найем, Лещенко и ему подобные никогда не будут специалистами в тех сферах, где они работают. Они попросту являются политическими назначенцами со стороны новых хозяев Украины. Поэтому Найема назначают то на оборонную сферу, то на транспорт, то ещё куда-либо, где есть интересы западных так называемых партнеров Украины», – сказал нам Кость Бондаренко.