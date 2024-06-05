«Компромисс» по Киссинджеру: Не дать России победить

Елена Острякова.  
05.06.2024 12:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 465
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Покойный экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считал, что Запад не должен дать России победить на Украине.

Об этом основатель Давосского клуба Клаус Шваб заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени французского экономиста, первого президента ЕБРР Жака Аттали , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Покойный экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считал, что Запад не должен дать России победить на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я спросил его об отношениях между западным миром и Россией. Он утверждал, что должен быть компромисс. Он вероятно рассуждал следующим образом. У Украины нет возможности победить, и мы должны помешать России победить. Мы должны создать такую беспроигрышную ситуацию. Не допустить нашего поражения. Он выступал за замораживание войны. Я подвожу все к компромиссу. Этим все должно завершиться», – сказал Шваб.

По его словам, покойный Киссинджер больше всего боялся коалиции России и Китая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть