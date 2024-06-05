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Покойный экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считал, что Запад не должен дать России победить на Украине.

Об этом основатель Давосского клуба Клаус Шваб заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени французского экономиста, первого президента ЕБРР Жака Аттали , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я спросил его об отношениях между западным миром и Россией. Он утверждал, что должен быть компромисс. Он вероятно рассуждал следующим образом. У Украины нет возможности победить, и мы должны помешать России победить. Мы должны создать такую беспроигрышную ситуацию. Не допустить нашего поражения. Он выступал за замораживание войны. Я подвожу все к компромиссу. Этим все должно завершиться», – сказал Шваб.

По его словам, покойный Киссинджер больше всего боялся коалиции России и Китая.