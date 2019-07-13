13.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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«Компромисса не будет ни по Днепру, ни по Дону – или РФ, или Украина»

Война между Россией и Украиной не может закончиться каким-либо консенсусом, потому что его нет.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель украинской общины эрзя, глава общества «Идель – Урал» Александр Болькин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что ситуация на Украине сегодня сложная, но ситуация в России ещё хуже, потому что на Украине есть движение, есть условная поддержка мира, а в России этого нет. И всё больше и больше людей понимают, что они двигаются там в никуда, мы должны это поддержать. И только тогда можно рассчитывать на то, что в этой войне останется Украина, а не РФ.

Потому что мы должны понимать, что война закончится не тогда, когда мы найдём какой-то консенсус, компромисс, потому что его нет. Ни по какой середине – ни по Днепру, ни по Дону, ни по Бугу нет компромисса. Должна остаться или Российская Федерация, или Украина», – заявил Болькин.

Отметим, уроженец Мордовской АССР, отставной полковник ВСУ Александр Болькин называет себя патриотом двух народов — эрзянского и украинского. После начала войны в Донбассе, ездил в компании националистов ВО «Свобода» в зону «АТО» в качестве «волонтёра».

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