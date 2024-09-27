Комроты ВСУ: Дезертиров – в штрафные стройбаты под Покровск!

Вадим Москаленко.  
27.09.2024 18:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На данный момент известно о более чем 100 тысячах дезертировавших или самовольно оставивших часть ВСУшниках, которых «можно отлавливать и отправлять в специализированные части для рытья окопов».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ  Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент известно о более чем 100 тысячах дезертировавших или самовольно оставивших часть...

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«Их, как минимум, 100 тысяч. Давайте посчитаем, это, как минимум, 20 бригад у нас ушло. И этих людей, львиную долю – можно привлечь к тому, чтобы создать специализированные части, куда именно их возвращать. Штрафные батальоны? Я бы их не называл штрафными батальонами, потому что в коннотации со Второй мировой войной, там люди как правило гибли в них. Наоборот.

Конечно, их нужно возвращать в состояние нормального военного, но через этот буфер, через специализированные подразделения, которые могут выполнять вспомогательные функции. А именно – строить, рыть окопы, заниматься какой-то примитивной логистикой и так далее. То есть использовать их как рабочую силу ближе к фронту», – предложил Луценко.

«Не двадцать, конечно, а по крайней мере, пусть три бригады набрать. Если они встанут у Покровска, они смогут построить большое количество необходимых нам сооружений», – советовал ВСУшник.

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