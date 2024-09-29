Комроты ВСУ: «На фронте – ярость русских, которые неистово прут вперёд»

Вадим Москаленко.  
29.09.2024 20:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 166
 
Война, Дзен, Украина


Даже если Киев и готов к переговорам, судя по действиям российской стороны – не похоже, чтобы русские планировали остановку войны в ближайшей перспективе.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ  Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Киев и готов к переговорам, судя по действиям российской стороны – не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Береза признался, что уже очень не против прекращения огня.

«Я – за! Пусть она закончится хоть в этом месяце, я буду только аплодировать. Во-первых, закончатся боевые действия – перестанут гибнуть мои побратимы, во-вторых, это возможность для Украины, а в-третьих, это реальный шанс Украине выжить, если война сейчас закончится. Но – без борьбы, без всего Путин просто закончит войну? Как относятся к этому на фронте, и не расхолаживает ли это людей?» – спросил «правосек».

«Мы с самого начала войны слышим, что война скоро закончится. Уже всем надоели 2-3 недели, какие-то другие пошли месседжи, «мирный план» быстро сработает и т.д. Но, думаю, большинство военных понимают, что это разговоры, потому что они видят, что происходит на фронте. А на фронте – ярость русских, которые неистово прут вперёд. И с этим их энтузиазмом у нас нет никаких намёков даже на то, что они это перестанут делать в ближайшее время.

Даже если издалека посмотреть на планы России, каким образом она формирует бюджет на следующий год, то это бюджет войны. Россия собирается с нами дальше воевать, и никаких мирных поползновений у русских нет. Нужно исходить с той печальной реальности и готовиться, сцепив зубы, бороться за свою победу», – петушился Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть