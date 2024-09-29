Комроты ВСУ: «На фронте – ярость русских, которые неистово прут вперёд»

Даже если Киев и готов к переговорам, судя по действиям российской стороны – не похоже, чтобы русские планировали остановку войны в ближайшей перспективе.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Береза признался, что уже очень не против прекращения огня.

«Я – за! Пусть она закончится хоть в этом месяце, я буду только аплодировать. Во-первых, закончатся боевые действия – перестанут гибнуть мои побратимы, во-вторых, это возможность для Украины, а в-третьих, это реальный шанс Украине выжить, если война сейчас закончится. Но – без борьбы, без всего Путин просто закончит войну? Как относятся к этому на фронте, и не расхолаживает ли это людей?» – спросил «правосек».

«Мы с самого начала войны слышим, что война скоро закончится. Уже всем надоели 2-3 недели, какие-то другие пошли месседжи, «мирный план» быстро сработает и т.д. Но, думаю, большинство военных понимают, что это разговоры, потому что они видят, что происходит на фронте. А на фронте – ярость русских, которые неистово прут вперёд. И с этим их энтузиазмом у нас нет никаких намёков даже на то, что они это перестанут делать в ближайшее время. Даже если издалека посмотреть на планы России, каким образом она формирует бюджет на следующий год, то это бюджет войны. Россия собирается с нами дальше воевать, и никаких мирных поползновений у русских нет. Нужно исходить с той печальной реальности и готовиться, сцепив зубы, бороться за свою победу», – петушился Луценко.