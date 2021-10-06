«Комсомолка» капитулировала перед Лукашенко

06.10.2021 00:21 (Мск), Москва, Елена Острякова

«Комсомольская правда» приняла решение закрыть свой филиал в Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении редакции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», – говорится в заявлении.

Решению предшествовала блокировка сайта «Комсомольской правды в Беларуси» и арест одного из сотрудников Геннадия Можейко. Он был автором заметки, в которой оппозиционер Андрей Зельцер, застреливший офицера КГБ, был представлен в положительном свете. Этот материал и стал поводом для блокировки.

Уход «Комсомолки» приветствовали журналисты государственных белорусских СМИ.

«Это разумное решение КП. Отношения к ним у нас уже не будет даже нейтральным, а вокруг КП пытаются создать конфликт Минска и Москвы. Сами КП додумались или в Кремле подсказали – вторично. Результат принимается», – написал телеведущий Игорь Тур.

Нельзя сказать, что белорусская «Комсомолка» вдруг как-то неожиданно раскрылась после заметки Можейко и даже после поддержки Беломайдана в прошлом году. Издание многие году воспевало белорусских националистов и глумилось над памятью погибших белорусов, воевавших за ЛДНР. Но раньше белорусские власти все устраивало. Под репрессии попадали совсем другие журналисты, писавшие о пагубности заигрывания с националистами. По тем же статьям, по которым задержан корреспондент КП, в 2018 году получили реальные сроки публицисты ИА «Регнум».

«Сейчас, когда российские дипломаты все же озаботились судьбой Можейко, всё было бы гораздо проще и эффективнее, если бы они дружно и коллективно в 2016 году заступились за пророссийских публицистов и не допустили того позорного судилища, в которое превратился процесс над ними. Если бы МИД, его спикер Мария Захарова, представители других ведомств чётко и ясно дали понять, что преследование представителей российских СМИ недопустимо ни в каком виде, то не пришлось бы потом вытаскивать из минского СИЗО Семена Пегова, молча глотать обиду и «переворачивать страницу», и, конечно, никакого ареста Геннадия Можейко просто не было бы. Мы сами развратили Лукашенко. Мы сами позволили ему поступать с российскими СМИ и нашими людьми именно так, как это происходит сейчас», – написал в своем телеграм-канале российский политолог Богдан Беспалько.

«Как полный запрет крупнейшего российского СМИ без обсуждения с союзником вписывается в задекларированный курс на интеграцию с Россией? По факту все выглядит так, что для белорусского руководства нет разницы между российской «Комсомолкой» и, положим, польско-британским «Белсатом»? Если это так, то как соотносится с заявлениями о союзе с Москвой? А если разница все же есть, то в чем она? Вопросы пока без ответов», – считает координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин.

А шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович полагает, что вся эта история – пиар-кампания самой «Комсомолки», ведь издание могло продолжать работу и в условиях блокировки.

«Неужели кто-то думает, что блокировкой можно уничтожить интернет СМИ? TUT.by заблокировали – он что, исчез? Он растекся по всему интернету десятком ручейков. КП в Беларуси давно и явно делала ставку на оппозиционный электорат. Эта аудитория от них никуда не уйдет. Она еще и вырастет за счет аудитории того же тут.бая. Понятно, что редакционная политика белорусской Комсы (или как она теперь будет называться) от перехода в нелегальную зону только радикализируется. Но таков выбор белорусской власти, если она приняла решение заблокировать КП с концами», – написал Носович.