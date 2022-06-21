Комтранс отвергает предложение ввести пожизненный бесплатный проезд для блокадников Петербурга

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Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам ВОВ, а также жителям блокадного Ленинграда предоставляется право бесплатного проезда в метрополитене и на маршрутах социального наземного пассажирского транспорта.

Таким образом Смольный в очередной раз наглядно демонстрирует «заботу» об этой категории граждан лишь в преддверии памятных дат и, видимо, для составления «красивых отчетов».

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В среду, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в Петербурге будет предоставлено право бесплатного проезда на маршрутах социального наземного пассажирского транспорта и в метрополитене инвалидам и ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как сообщается на официальной странице Комитета по транспорту Северной столицы в социальной сети «ВКонтакте», для бесплатного проезда горожанам будет необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

В комментариях под публикацией пользователи Сети подвергли чиновников комитета и администрации губернатора Александра Беглова критике, отметив, что указанным категориям граждан власти уже давно должны были предоставить право на пожизненный бесплатный проезд. А предоставляя такую возможность исключительно в отдельные дни, как считают петербуржцы, Смольный выставляет себя не в лучшем свете.

«Вы себя выставляете не в лучшем свете. Вы их от лица государства должны вообще бесплатно возить были. А сейчас, если еще кто живой и остался, то предоставлять бесплатно транспорт до любого места. А вы только по «красным дням» календаря… не красиво», – пишет пользователь Федот. «Давно бы этим категориям пожизненный бесплатный проезд сделали! А то раз в год, как подачка», – считает подписчик Андрей.

Стоит отметить, что петербургские чиновники действительно вспоминают о ветеранах и блокадниках исключительно в преддверии памятных дат, о чем неоднократно писали городские медиа. Ранее муниципальный депутат МО «Правобережный» Светлана Дмитриева указала на нежелание петербургского руководства работать в данном направлении и всесторонне поддерживать оставшихся в живых жителей Северной столицы, прошедших через Великую Отечественную войну.

Наглядным примером отношения Смольного к ветеранам стала трагичная история жителя блокадного Ленинграда Алексея Матикайнена, который скончался в возрасте 80 лет, ожидая очереди на квартиру. Как сообщали СМИ, только в 2021 году его поставили на жилищный учет, а ждать получения жилплощади ему предстояло порядка 40 лет.

«Нежелание правительства Санкт-Петербурга оказать содействие в помощи хотя бы в квартирах выглядит очень цинично. В Смольном сидят черствые люди, цель которых, по моему мнению, как можно меньше дать квартир. Поэтому придумывают неимоверное количество любых предлогов для отказов в квартирах, огромное количество людей судится, чтобы хотя бы встать на очередь. Это говорит о безразличии и нежелании города поддержать тех оставшихся ветеранов, которые еще есть. Ветеранов вспоминают только на 9 Мая. Только на праздники, чтобы покрасоваться», – высказывалась по этому поводу Дмитриева.

О проблемах с социальной поддержкой ветеранов в Петербурге говорил и председатель городской общественной организации ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, отмечая, что финансовое положение пожилых людей при нынешней региональной власти незавидное.

По его мнению, ситуацию можно улучшить посредством ряда послаблений, освободив блокадников и ветеранов не только от оплаты проезда на транспорте, но и жилищно-коммунальных услуг.

«Если участников Великой Отечественной войны освободят от уплаты по жилищно-коммунальным тарифам, это будет правильно и здорово. Их у нас в Петербурге осталось всего-навсего 2 тысячи 850 человек», – заявлял журналистам Волобуев.

В качестве еще одного показательного примера отношения петербургских властей к судьбам ветеранов и блокадников можно привести историю с недостаточным питанием в Доме ветеранов войны и труда № 1 в Павловске.

Внимание на проблему в Смольном обратили только после соответствующего запроса депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского непосредственно губернатору Александру Беглову. Нормы питания в этом социальном учреждении пообещали пересмотреть, но подобные и другие проблемы переживших войну петербуржцев, несмотря на громкие заявления чиновников Смольного, зачастую так и остаются нерешенными.