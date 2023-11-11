Кому будет запрещено покидать Россию со следующего года

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В 2024 году в России начнёт работать электронный реестр военнообязанных, который позволит дистанционно направлять им повестки.

Об этом в ходе круглого стола Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проведение частичной мобилизации обнаружило несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам мобилизационной подготовки. В результате принятыми мерами уже сегодня создаётся государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для воинского учёта. В соответствии с законом, вводится реестр повесток и реестр военнообязанных, и ограничения для тех, кто не является по повестке в военкомат», – сказала сенатор.

Она подчеркнула, что такой реестр может быть создан до 31 декабря 2023 года, а уже в 2024 году реестр постепенно будет вводиться в работу.

«В целях повышения ответственности в области воинского учёта принят закон, который запрещает выезд из России призывников со дня направления повестки на работу, учёбу, или с момента её размещения в специальном реестре», – добавила Ковитиди.

Однако дополнительная ответственность ляжет также на недобросовестных чиновников.

«В сентябре 2022 года депутатами Госдумы было предложено ввести уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также за нехватку у них экипировки. Правительство РФ не поддержало эту инициативу, обосновав это тем, что противоправные действия должностных лиц уже охватываются составами преступлений, которые закреплены в Уголовном кодексе РФ. Думается, сегодня является актуальным вопрос введения ответственности должностных лиц за несвоевременное предоставление мер социальной защиты ветеранам и инвалидам боевых действий. Такая инициатива нами прорабатывается», – добавила сенатор.