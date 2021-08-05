«Кому не нравится закон о мове – собирайте чемоданы» – украинский шпрехенфюрер

05.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все претензии к киевским властям по поводу насильственной украинизации можно сформулировать, пакуя чемоданы с билетом в один конец из Украины.

Об этом в эфире телеканала «Четвёртый канал» заявил получивший прозвище «шпрехенфюрер» уполномоченный по защите государственного языка на Украине, нацист Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения, – процитировал закон Креминь. – Поэтому кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это всё перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойным». «Если у вас есть гражданство Украины, если у вас есть доступ к медийным ресурсам, если вы можете здесь осуществить образовательную, профессиональную, общественную траекторию, пожалуйста, уважайте украинскую конституцию, законы Украины и украинский народ, который веками боролся за свою независимость и продолжает бороться на фронте с русскими на Востоке нашей страны», – посоветовал «шпрехенфюрер». «Поэтому то, что происходит на границах с Украиной – Белоруссия, события в Приднестровье, мы хорошо понимаем, что происходит в других странах по соседству с нашим государством. Это ни что иное как очередная попытка пророссийских нарративов войти через каналы гибридной войны, в том числе, в политику, в те смыслы, за которые мы очень мощно и внимательно боремся», – вещал нацист.