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05.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, мова, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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«Кому не нравится закон о мове – собирайте чемоданы» – украинский шпрехенфюрер

Новости УкраиныВсе претензии к киевским властям по поводу насильственной украинизации можно сформулировать, пакуя чемоданы с...

Все претензии к киевским властям по поводу насильственной украинизации можно сформулировать, пакуя чемоданы с билетом в один конец из Украины.

Об этом в эфире телеканала «Четвёртый канал» заявил получивший прозвище «шпрехенфюрер» уполномоченный по защите государственного языка на Украине, нацист Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения, – процитировал закон Креминь. – Поэтому кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это всё перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойным».

«Если у вас есть гражданство Украины, если у вас есть доступ к медийным ресурсам, если вы можете здесь осуществить образовательную, профессиональную, общественную траекторию, пожалуйста, уважайте украинскую конституцию, законы Украины и украинский народ, который веками боролся за свою независимость и продолжает бороться на фронте с русскими на Востоке нашей страны», – посоветовал «шпрехенфюрер».

«Поэтому то, что происходит на границах с Украиной – Белоруссия, события в Приднестровье, мы хорошо понимаем, что происходит в других странах по соседству с нашим государством. Это ни что иное как очередная попытка пророссийских нарративов войти через каналы гибридной войны, в том числе, в политику, в те смыслы, за которые мы очень мощно и внимательно боремся», – вещал нацист.



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