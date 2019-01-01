Кому Новый год, а кому — шабаш во славу упыря поганого!

01.01.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Ну вот, молодой человек, и наступил новый, 2019 год. Я не буду вам пудрить мозги всякими подведениями итогов да прогнозами. Потому как – умному и так все ясно, а прочим – все равно ничего не докажешь!

Скажу лишь одно: для нас, одесситов (только ли для нас?), переживших и «революцию висячего достоинства», и её умопомрачительные и разорительные, позорные плоды, стало очередным четким знаком то, как хунта решила закончить 2018 год и начать новый.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Нет, это же надо было придумать – объявить и без того, выходной день, 1 января, национальным «святом»… в честь дня рождения мерзкого упыря Степана Бандеры, осквернившего мир Божий своим появлением на свет в сию дату! Это же кем надо быть, чтобы и столь любимый, всеобщий праздник, опоганить этакой гнусью! – Кем быть?! – Да теми, кто изначально сделал своими идолами лютых палачей и своего, и всех окружавших народов. Вожаков ОУН-УПА. Бандеру, Шухевича, Мельника и прочих людоедов. Тех, кто служил да прислуживал и немецким нацистам, и послевоенным недругам Союза.

Убежденным карателям и террористам, стремившимся установить свой, страшный режим, на крови невинных жертв и чужих штыках.

Лишний раз хунта показала, что для неё мнение большинства психически и морально здоровых граждан ничего не значит. Равно как и уже нескрываемое омерзение даже тех стран, что недавно более-менее терпимо относилось к ее режиму. От Израиля – до Польши, Чехии и даже… американских парламентариев, коим вдруг таки удалось заметить бревно украинского национал-фашизма в глазу мировой демократии!

И что вам сказать? – У нас – будет свой, добрый и веселый праздник обновления мира и надежды на будущее. У них – грядет очередной некрофильский шабаш поклонения сгнившим вурдалакам, стремящимся уволочь за собой в небытие себе подобных. И миры наши с каждым днем все удаляются друг от друга. Хотели «единства» Украины, норовя навязать свое убогое и лютое видение её будущего всем, добились – её полного раскола, который прошел не только по земле, но и по душам, по сердцам людским. И это – только начало…

Так что, дорогие мои земляки и добрые люди всего мира, выпивайте и закусывайте, хоть на сутки выбросив из головы всю эту гниль да нечисть. И пусть живые – радуются настоящему празднику. А мертвые духом – поклоняются тлену и нечистому праху убийц. Свет не затмить черно-кровавыми тряпками бандеровских флагов, тьму – не сделать светом хоть тысячами погребальных, языческих факелов!