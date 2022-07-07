«Кому он нужен, это русский язык» – Данилов ищет английского репетитора

Россия «сходит с ума», потому что с каждым днём русский язык «безвозвратно исчезает».

Об этом в эфире принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы тянули этот воз наследия Советского Союза, его просто надо было сразу же скинуть – и поставить точку в этом вопросе. Нет же – мы говорили о языке, что его надо сохранять, мол, русский язык должен быть. Да, пожалуйста – хотите говорить по-русски, говорите сколько угодно. Но все институции и университеты, которые есть в государстве, должны заниматься исключительно двумя языками: наш родной язык, который записан у нас в Конституции, и английский язык.

Когда начинают рассказывать относительно Пушкина, там, читать – у кого есть желание, учите, читайте Пушкина, Толстого. Но если мы говорим о мировой культуре и мировой литературе, так, подождите, посмотрите, сколько лауреатов Нобелевской премии англоязычных и сколько тех, кто говорили на русском языке. Это же небо и земля!» – рассуждал Данилов.