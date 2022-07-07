«Кому он нужен, это русский язык» – Данилов ищет английского репетитора
Россия «сходит с ума», потому что с каждым днём русский язык «безвозвратно исчезает».
Об этом в эфире принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Мы тянули этот воз наследия Советского Союза, его просто надо было сразу же скинуть – и поставить точку в этом вопросе. Нет же – мы говорили о языке, что его надо сохранять, мол, русский язык должен быть. Да, пожалуйста – хотите говорить по-русски, говорите сколько угодно. Но все институции и университеты, которые есть в государстве, должны заниматься исключительно двумя языками: наш родной язык, который записан у нас в Конституции, и английский язык.
Когда начинают рассказывать относительно Пушкина, там, читать – у кого есть желание, учите, читайте Пушкина, Толстого. Но если мы говорим о мировой культуре и мировой литературе, так, подождите, посмотрите, сколько лауреатов Нобелевской премии англоязычных и сколько тех, кто говорили на русском языке. Это же небо и земля!» – рассуждал Данилов.
По его словам, с каждым годом всё меньше людей говорят по-русски.
«Хочу обратить внимание: современная вещь под названием интернет, если посмотреть, сколько там информации англоязычной и сколько русскоязычной, это же несопоставимые вещи! Русский язык будет затухать, убираться и ещё раз убираться.
Почему они сходят с ума? Потому что он начинает исчезать. Количество людей, которые говорят на русском языке, с каждым годом уменьшается и уменьшается. Они понимают, что они сойдут на нет. Почему? Потому что они – искусственное образование. Они согнали 140 этносов, забрали у них язык, и таким образом насаждают все эти вещи», – бредил глава украинского Совбеза.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.