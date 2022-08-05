«Кому пятнашка – кому ограничение» – Сенченко успокаивает крымчан «разной степенью ответственности за коллаборационизм»

Новости Украины

Всем «понаехам» в Крым нужно воспользоваться пока еще целым мостом через Керченский пролив, чтобы вернуться на историческую Родину.

Об этом в эфире своей Черноморской ТРК заявил бывший врио замглавы администрации президента Украины, экс-вице-премьер Крыма, а ныне руководитель украинской Национальной ассоциации оборонной промышленности Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К «понаехам» абсолютно простая формула, где нет предмета для дискуссии: это граждане другого государства, которые незаконно въехали на территорию Украины, – вещал Сенченко. – Им дается срок не больше двух недель на организованный выезд, и, кстати, пока стоит Крымский мост, я им рекомендую сейчас этим заняться, чтобы потом, впопыхах, ничего не забыть из своих вещей. Надо сейчас организовано выезжать на свою историческую Родину, они не останутся в Крыму, однозначно. Имущество этих людей, если и оно не отнято и на него есть право собственности, можно будет продать. Но те, кто совершал преступления на оккупированной территории Крыма, на нашей территории, нарушал украинские законы, либо убегайте вместе со своими хозяевами, либо получите наказание, и все равно будете выдворены».

Когда Крым вернется под контроль Украины Сенченко не уточнил, заметив лишь, что «возвращение идет стремительными темпами», и уже сейчас «нужно готовить законодательную базу по реинтеграции региона в украинскую правовую систему». И начать с четкого разделения крымчан на коллаборантов и пособников режима и жертв российской оккупации.

«Это не праздный вопрос, потому что российская пропаганда постоянно давит на мозги и говорит, вы все предатели для Украины. Есть верхушка оккупационной власти, есть представители правоохранительной, судебной системы, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, их статус однозначный. Но без системных изменений в Уголовный кодекс Украины межа очень подвижная. Вот есть члены избирательной комиссии, а есть коллаборанты высшего ранга, и степень ответственности у них разная – кому от 12 до 15 лет с конфискацией имущества, а кому временное ограничение прав. И это система, которую нужно принимать сейчас, а не потом, после ликвидации военных баз. Но все должно делаться на базе того, что у людей появляется уверенность в будущем», – считает бывший крымчанин, который проходит по делу об организации водной и энергетической блокад Крыма.

Сенченко предлагает не торопиться с уничтожением Крымского моста не только, чтобы все «понаехи» успели покинуть полуостров, но и пока система ПВО на Украине не готова 100-процентно защитить мосты Киева.

«Мы понимаем, что по этому мосту идет основной поток, который подпитывает военную группировку, находящуюся в Крыму, и она, в свою очередь, является материнской для российской группировки на юге. Поэтому нам, конечно же, прервать эту коммуникацию стратегически важно, при этом мы должны сразу просчитывать ответы. И сделать это должны тогда, когда готовы защититься от ответа. Гарантированный ответ – это удар по киевским мостам, – уверен Сенченко. – Порошенко, проводя в 2014 году военный парад, должен был сразу понимать, что будет ответ. А ответом явилось вторжение и окружение Иловайска. Если мы приняли политическое решение проводить в это сложное время военный парад, мы должны были сразу просчитать ответы и подготовиться. Тоже самое здесь. Украина сейчас получает современные системы ПВО, и мы должны в этом случае готовиться к этому ответу, защитить наши линии коммуникации».