Кому Россия передаст дальнобойные ракеты? Эксперты о предостережении Путина

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Президент РФ Владимир Путин впервые допустил в беседе с зарубежными журналистами на ПМФ отправку российского оружия «в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые поставляют оружие Украине».

Экспертное сообщество задумалось, что конкретно имел в виду президент. Кое-какие разъяснения дал сегодня в своем тг-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они – друзья. И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников», – написал Медведев.

Политолог Сергей Марков разгадал загадку так: речь идет о хуситах, военизированной группировке действующей на территории Йемена.

«Кроме хуситов сейчас никто по ним бить не хочет. Боятся все. Флот США будет беспокоиться. Но весь НАТО посчитает этот ответ России очень слабым и вздохнет с облегчением. Это вынудит Москву добавить огоньку. Потому что слабый ответ на эскалацию только побуждает Запад к ещё большей эскалации», – написал Марков.

Публицист и тезка Мардан с ним в основном согласен, но докинул еще несколько вариантов.

«Хуситы это только те, кто сразу приходит на память. Они уже заждались гуманитарных поставок доброго русского оружия. Есть и менее очевидные силы, которые не откажутся от посильной помощи. И в Африке, и на Ближнем Востоке. Французам, британцам и американцам следует приготовиться», – написал Мардан.

Свои предложения вносит политолог Игорь Скурлатов:

«А почему нам не использовать дружественную Белоруссию? Никарагуа, Кубу? Однако главное, чтобы слова не расходились с делом. «Поднял кулак – бей». Иначе тебя расплющат «по асфальту». Законы Дарвина в политике работают»

Политолог Максим Жаров как всегда выступил в противофазе и предложил в качестве пункта назначения российского оружия Абхазию.

«Хуситов хорошо кормит оружием Иран и стоящий у него за спиной Китай. Который в свою очередь опекает и северокорейцев. Так что скорее всего имеются непризнанные государства на постсоветском пространстве и… Африка! И судя по очень подробному изложению Путиным мер защиты газопроводов в Чёрном море, предметно Кремль сейчас думает именно насчёт Абхазии», – написал Жаров.

При этом он допустил вероятность, что «Песков скажет «его не так поняли», и все на этом завершится».

Песков пока ничего такого не сказал. Член совета по правам человека Марина Ахмедова напоминает, что в России напряженно ждали ответа на разрешение НАТО бить по российской территории.

«Многие всерьез обсуждали, что ответ будет страшным. И вот сейчас Путин сказал. Странам НАТО нужен личный опыт страдания для духовного развития. Америка давно его не имела», – написала Ахмедова.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла призывает начать поставки как можно быстрее.

«Товарищ Верховный. А можно уже начать, а?», – пишет он.

А бежавший в Британию адвокат олигарха-иноагента Михаила Ходорковского Владимир Пастухов пугает глобальным конфликтом.

«Если это так, то за «базар» надо отвечать. Либо за словом следует действие, либо все, что ты говоришь, дальше начинает восприниматься как блеф. А этого Путин допустить не может. Значит, потребуется подтверждать слова действием или сливаться. Все это не делает наш мир уютнее. Это серьезный новый шаг в направлении глобального военного конфликта», – написал Пастухов.

Политолог Юрий Баранчик считает, что России нужно действовать как можно быстрее, потому что США могут снять ограничения на применение ATACMS по международно признанной территории России в любой момент.

«Киев может получить около 1500 ATACMS с дальностью полёта до 300-310 км: 360 единиц – с кассетной боевой частью и 1140 – с унитарной. Так как Пентагон заменяет их в своих запасах на новые высокоточные ракеты PrSM (Precision Strike Missile). Напомню, украинские пусковые установки РСЗО MLRS и HIMARS могут испытать в боевых условиях и ракеты PrSM, которые идут в ВС США на замену ATACMS. А у них дальность, по разным данным, колеблется от 550 км до 700-800 км. Добавим сюда и скорое появление «украинских» истребителей F-16 с ракетами AGM-158 JASSM с дальностью поражения до 370 км и AGM-158B JASSM-ER с дальностью поражения до 980 км. Наша прежняя линия поведения приведёт к тому, что произойдёт перечисленное выше: перенос огня ATACMS вглубь территории России, испытание новой ракеты PrSM на российских целях, применение AGM-158 JASSM и AGM-158B JASSM-ER», – написал Баранчик.