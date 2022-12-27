«Кому-то и генерал Суровикин Дед Мороз» – Крым обсуждает украинскую «десоветизацию» Нового года

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Украинские националисты добрались до главного символа Нового года – Деда Мороза.

И хотя он появился после переноса даты новолетия с 1 сентября на 1 января еще в 1700 году, русофобы настаивают на «десоветизации» доброго дедушки и его замене на западного Санта-Клауса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В образе Деда Мороза соединились два зимних персонажа – Морозко, как управляющий стужей старик с белой бородой, и Святой Николай Чудотворец, в день поминовения которого принято дарить детям сладости.

По мнению руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии протоиерея Владимира Кашлюка, западный Санта Клаус – это только рекламный персонаж, а вот русский Дед Мороз – развлекательный.

«Когда мы говорим о русском варианте, Дед Мороз – это развлекательный персонаж. Мы ничего против не имеем, не надо забирать у детей сказку, но не нужно этими образами заграждать главный образ святого человека», – отметил Кашлюк в комментарии «Крым 24» и добавил, что саму каноническую православную церковь на Украине хотят запретить. «Идёт война на подрыв ценностей. Стремление сделать все, чтобы не возникло никаких ассоциаций с Россией, – продолжает доктор исторических наук, заведующая кафедрой КФУ им. Вернадского Елена Латышева. – История не про Деда Мороза на самом деле, а про культурный код, который нас связывает, чтобы мы были разные. Нужно убрать у нас одинаковые праздники, одинаковое мировоззрения, представления. Полностью заместить западным вариантом все, что нас культурно связывало, и не важно, Дед Мороз это, или кто другой».

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский считает, что идет планомерная отработка технологий по превращению украинского народа в ультранационалистов и русофобов.

«Они внедряют то мировоззрение потребительского общества, которое задает хозяин. Хозяин — это блок НАТО, США. Там сидят специально обученные люди, которые профессионально работают со страной. Я это наблюдаю с 2008 года, занимаясь общественной деятельностью и изучая социодинамику по формированию определенных паттернов в обществе. Они формируются достаточно просто, если зарядить определенную идеологему и на эту идеологическую модель записываешь те качества, которые тебе нужны. На протяжении нескольких лет так можно формировать ту точку зрения, которая тебе нужна, – считает эксперт. – Финишная прямая уже практически, когда институт Православной церкви Зеленский хочет уничтожить полностью, полностью формируется та религиозная точка зрения, которая должна, по их мнению, преобладать на остатках территории Украины. Это воспитывает жестокого человека, гражданина, которому чужды любые другие ценности, кроме навязанных, практически рождается ультрафашистский гражданин. Они готовят фашистов-боевиков-русофобов. Это трагедия украинского народа, и защититься от такого вала пропаганды можно только лишь верой в добро».

«Не верить в Деда Мороза – плохо. Но для кого-то, и генерал Суровикин Дед Мороз, в него можно верить, можно не верить, но подарки-то будут. И каждому по заслугам и по справедливости. Дед Мороз во всем разберётся, это не Санта-Клаус», – подытожил доктор филологических наук, преподаватель КФУ им. Вернадского Владимир Орехов.