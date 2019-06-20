Кому верить? Кандидат от Зеленского раскритиковал Кучму за слова о ЛДНР

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Блокада ЛНР и ДНР будет снята Украиной только тогда, когда прежние украинские собственники вернут свой контроль над предприятиями на территории республик.

Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске заявил представитель Украины Леонид Кучма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО о внедрении торговых ограничений в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», – заявил Кучма.

В своем блоге журналист и кандидат в депутаты Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский раскритиковал заявление Кучмы, назначенного президентом Владимиром Зеленским, и назвал его слова лоббированием интересов олигарха Рината Ахметова, имевшего крупные активы в ЛДНР.

«Ни о каких людях и мировых соглашениях речи не идет, потому что сегодня Кучма заявил о том, что снятие блокады с ОРДЛО возможно только после того, как украинские активы на той территории вернутся в правовое поле. Эта сложная формулировка означает только одно – Кучма говорит о том, что нормальная торговля с ОРДЛО возможна только тогда, когда Ахметову вернут его заводы на территории ЛДНР. Тогда, мол, мы вам начнет продавать продукты, услуги, поставлять воду и электроэнергию. Иначе сосите х.. Друзья, это не о примирении, это про Ахметова», – заявил Дубинский.