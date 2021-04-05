Кому война – папик

05.04.2021, Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Перефразируя известное выражение, «война войной, а бизнес по расписанию». Мы ведь, согласитесь, привыкли, не удивишь нас, что на бойнях делаются большие деньги. Как непосредственно на них, так и вне их. С одной стороны, торговля оружием в Чечне и Донбассе, с другой – к примеру, бизнес «Рошен» в России при громогласных заявлениях его босса Порошенко о «кремлёвском агрессоре».

Впрочем, всё познаётся в сравнении. Не только тоталитаризм на Украине, но и заработки его лидеров вне её. Владимир Зеленский тут даст сто очков вперёд многим. При Порошенко он покорно молчал, когда катком уничтожали всё русское и российское, но зато не сдержался – и пальнул знатно – после закрытия в украинском поле сериала «Сваты» производства студии Владимира Александровича. Тут же понеслись обиженные речи Зе.

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Став же президентом, Зеленский, вопреки ожиданиям наивных товарищей, не стал проводить разумную политику, а продолжил и даже, вспоминая слова последнего генсека, углубил дело Порошенко. Националисты распоясались ещё сильнее, а сам Владимир Александрович превратился в карикатуру на самого себя, усилив антироссийскую риторику. Ну, мы это уже слышали, что Путин – злодей, а россияне его поддерживают, значит, тоже злодеи – что дальше-то? Есть новые «фишки»?

А дальше студия Зеленского отправляет на российский простор второй сезон сериала «Папик». К его созданию причастны близкие соратники и партнёры Владимира Александровича – Борис Шефир и Юрий Яковлев. Эти люди, к слову, делали сериал «Слуга народа» (и развлекательный, и агитационный). К слову, если летопись деяний Василия Голобородько оказалась классным продуктом, то сериал «Папик», хм, смотрится достаточно убого.

В связи с чем дополнительный вопрос: неужели в России не могут самостоятельно сделать нечто похожее? Мало, что ли, идиотских сериалов для одноклеточных собственного производства? Так для чего тогда заказывать подобное убожество у студии Зеленского, который декларирует ненависть ко всему российскому? Хуже – анонсирует начало большого убийства русских людей на Донбассе? Это я адресую вопрос к холдингу «СТС» – на данном канале появится «Папик».

Самому Зеленскому вопросы тут задавать бесполезно. Этот не скажет ничего внятного. Повторяю: мы привыкли к тому, что бизнес идёт, несмотря на войну.

Как по мне, самое отвратительное в данной истории – то, что сериал студии Зеленского выходит для российского зрителя тогда, когда этот самый Зеленский, точно убогий раб, выполняя чужую волю, собирается идти войной на Донбасс, чтобы уничтожать там русских людей. Так внутри России это, простите, никого не смущает? Всё нормально – разрешим показ, возмущаться не станем? Всех всё устраивает?

Тут я напомню о судьбе киноленты «Ополченочка», созданной в Донбассе – ей в прокатном удостоверении на территории России отказали. Двойные стандарты? Нет, вполне чёткие и ясные – сатанинские, плюющие зачастую на судьбу и мнения русских людей (в данном случае, прежде всего, в Донбассе).

Мораль? Очень простая. Черти вновь приоткрыли свой мерзкий облик. А зрителям – думающим и адекватным людям – остаётся если не бойкотировать, то как минимум не смотреть эту дрянь под названием «Папик». Дрянь, сделанную на пошлости и крови. Фу, таким быть, пан Зеленский.