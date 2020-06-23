Кому выгоден президент Белоруссии Бабарико – России или Западу?

23.06.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-банкир Виктор Бабарико является фигурой, которая может устроить и Россию, и Запад.

Об этом в интервью либеральному youtube-каналу «Форум свободной прессы» заявил беглый белорусский оппозиционный политик Андрей Санников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он является договороспособным, что давно уже не является качеством Лукашенко. Сегодня его поведение – это намеренное унижение российских властей. Ложь, которая отличает Лукашенко, сейчас стала совершенно хамской по отношению не только к его политическим соперникам внутри Белоруссии, но и по отношению к другим странам, в частности, России», – сказал Санников.

Он считает, что при обострении отношений с Западом, который готовит серьезный пакет санкций против России, ей потребуется союзник – «хоть в какой-то из стран СНГ, которой Россия не навредила так сильно, как навредила Грузии, Украине».

«Я не знаю, будет это при Путине, не при Путине: я имею в виду, какая группа сможет провести это решение. Но я думаю, к такому решению близки», – считает Санников.

Оговорка про «не при Путине» в данном случае принципиально важна, поскольку многие уверены, что смену власти в Белоруссии проталкивает российский олигархат. За Бабарико якобы стоит «Газпром», а за другим оппозиционером Сергеем Тихановским – Олег Дерипаска.

При этом мотивы Дерипаски понятней мотивов «Газпрома». Ему в свое время Лукашенко отказал в приватизации Минского автомобильного завода (МАЗ). Таких «обиженок» в России много. Здесь и Михаил Прохоров, и Владимир Потанин, и Михаил Фридман, и Виктор Вексельберг. Всем им еще в нулевые было отказано в праве обладать белорусскими активами.

Сулейману Керимову Лукашенко сначала не продал калийные заводы, а потом арестовал на 3 месяца гендиректора компании «Уралкалий».

В этом году Батька конфликтовал с крупнейшими российскими нефтяниками в интересах своего друга Михаила Гуцериева.

Всем им Бабарико успел перед арестом послать большой привет, пообещав масштабную приватизацию.

«Следует заняться повышением эффективности действующих отраслей, возможно, с прицелом на приватизацию. Мы умеем делать много вещей, но часто — не так, как надо. Нынешние реалии также сдерживают привлечение инвесторов — как местных, так и зарубежных. Например, приходит инвестор и говорит: «Я готов выкупить предприятие и модернизировать его, но вместо 1000 сотрудников мне нужно 600». Власти, боясь социального взрыва, требуют, чтобы инвестор оставил 1000 сотрудников, и тогда тот уходит. Вот эти 400 человек стоило переквалифицировать или стимулировать к переходу в МСП», – сказал Бабарико в интервью русскому «Форбс».

Трудоустраивать тех, кого выгонят с приватизированных предприятий, президент-Бабарико собирается… в сфере Ай-Ти. Он собирается сделать Белоруссию «Швейцарией в хранении информации». Да и вообще, рассуждения экс-банкира об экономке и глобализме в свете надвигающегося на мир кризиса несколько обескураживают.

Обещание отдать на продажу промышленные активы – единственное высказывание Бабарико, которое можно расценить как пророссийское (если считать наших олигархов носителями национального интереса). В остальном белорусский политик дружественности не демонстрирует. Он ратует за выход из ОДКБ, белорусизацию и национализм.

Впрочем, и приватизации тем, кто планирует принять в ней участие, не стоит радоваться заранее. Ведь выиграть конкурсы могут вовсе не россияне.

Участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан считает, что за Бабарико стоит вовсе не «Газпром», а английский капитал.

«Он у нас такой капитан Очевидность, обозначает проблему. Белоруссии нужно от 3 до 5 миллиардов долларов ежегодно для того, чтобы поддерживать экономику. Справляться он собирается привлечением западных заемных средств.

Если 80% шлака и говорильни на тему белорусской независимости святой у Бабарико убрать, то остается ровно то, что остается, то есть английские деньги через прибалтийские банки, вот и все. Человек связан западными деньгами», – сказал Трухан youtube-каналу PolitWera.