Кому выгодна вертолётная провокация на польско-белорусской границе

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Когда польские оппозиционные СМИ написали о том, что белорусские военные вертолёты вошли в воздушное пространство Польши, Варшава поначалу это отрицала.

Однако позже, несмотря на отсутствие данных объективного контроля, власти Польши эти сообщения подтвердили, и объявили о развёртывании на границе с Белоруссией дополнительных сил, в том числе боевых вертолётов.

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В случае любой провокации, а особенно с привлечением вооружённых сил, всегда нужно задать вопрос: кому же она выгодна? Ответить на него однозначно всегда сложно, и скандал с будто бы нарушением вертолётами ВС Белоруссии воздушной границы Польши это подтверждает.

Итак, неподалёку от польско-белорусской границы регулярно проходят учения ВВС Белоруссии, о чём Минск всегда заранее предупреждает Варшаву. Жители польского города Беловежа, что в Подляском воеводстве Польши, к этому привыкли. Но утром во вторник, 1 августа, самое популярное польское оппозиционное издание, Gazeta Wyborcza, опубликовала на своём портале новость под заголовком «Жители Беловежи: Белорусские вертолёты пролетели над нашими головами».

Собственно, жительница была одна – Элиза Ковальчик, фотограф и волонтёр «Подляской добровольной гуманитарной скорой помощи». Эта организация формально призвана помогать водителям и пассажирам, у которых возникли проблемы в дороге. Но с 2021 года она также пыталась спасать нелегальных мигрантов, пробирающихся из Белоруссии в Польшу, и критиковала польские власти за отношение к этим людям.

Ковальчик разместила в своём профиле в Facebook* несколько фотографий двух боевых вертолётов с опознавательными знаками ВС Белоруссии. Хотя на снимках больше ничего не было, местные OSINT-исследователи сразу же заявили, что вертолеты влетели из Белоруссии в Польшу возле села Грудки, зашли примерно на три километра вглубь страны, развернулись и полетели над Беловежей.

Польские военные факт пересечения границы белорусскими вертолётами поначалу публично опровергли. Подполковник Яцек Горышевский, представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, заявил государственному информагентству PAP, что системы радиолокации «не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства».

Он также добавил, что Минск сообщил Варшаве, что во вторник у польской границы могло находиться, максимум, три вертолета, и их полеты должны были иметь учебный характер.

«Это можно рассматривать как обычные полеты, это не является аномалией. Это обычное явление в приграничном регионе», – подчеркнул он.

Близкая к польским властям радиостанция RMF FM также сообщила, что признаков нарушения воздушной зоны Польши нет. Собеседники радиостанции в военных кругах заявили, что при достаточной видимости вертолеты можно было бы заметить из Беловежи, и у людей на земле могло создаться впечатление, что те находятся с польской стороны.

Но польская оппозиция, которая в преддверии парламентских выборов не упускает шанса раскритиковать власть (или создать такой шанс) уже вовсю кричала о «позоре министра обороны Мариуша Блащака».

«Так, господин Блащак, вы нас защищаете? Так вы выполняете обязательство защищать каждую пядь польской земли, которое вы повторяете на каждом параде? Это сплошные шутки, если Минобороны не замечает летящих ракет. Что делать, если над польскими городами пролетают вооруженные вражеские вертолеты?», – заявил известный адвокат Роман Гертых, регулярно защищающий противников польской власти.

И тогда эти самые власти явно решили воспользоваться принципом айкидо – то есть усилия противников обратить себе на пользу. Министерство обороны Польши вечером 1 августа подтвердило нарушение польского воздушного пространства двумя вертолетами со стороны Белоруссии, не назвав ни их числа, ни моделей.

«Пересечение границы произошло в районе города Беловежа на очень низкой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в коммюнике, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства», – пояснили в ведомстве.

При этом в Минобороны Польши отметили, что «в ответ на инцидент министр Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества солдат на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов».

Реакция Министерства обороны Белоруссии на это была весьма резкой.

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле «одна бабка сказала» и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», – заявили в белорусском оборонном ведомстве.

В Минске также отметили, что Варшава сообщила о нарушении госграницы только вечером. Там предположили, что польские власти с утра советовались «со своими заокеанскими хозяевами».

Причём на следующий день это предположение фактически подтвердил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, который в эфире радиостанции RMF FM раздражённо настаивал, что в случае с белорусскими вертолетами польские радиолокационные системы сработали.

Яблонский добавил, что после инцидента в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Белоруссии, отметив, что встреча была «очень короткой».

«Мы выразили решительный протест по поводу нарушения воздушного пространства, а также эскалации действий против Украины, поскольку Белоруссия также является соучастником этой войны», – сказал польский дипломат.

Яблонский также подчеркнул, что через военные каналы союзники Польши были проинформированы о нарушении границы. На вопрос, как могло случиться, что Польша с опозданием отреагировала на то, что происходило на границе, замглавы МИД ответил:

«Такие вещи случаются в каждой стране».

На просьбу уточнить, в каких именно странах случаются подобные ситуации, он привел случай в США, когда разведывательные аэростаты нарушали воздушное пространство страны.

Вашингтон на такое напоминание Варшавы о позоре своей ПВО пока не отреагировал, при этом польский государственный телеканал TVP со ссылкой на источник в НАТО сообщил, что Альянс находится «в тесном контакте с польскими властями» относительно инцидента с белорусскими вертолетами на границе.

«Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория Альянса остается в безопасности», – добавил источник.

Стоит отметить, что в этот раз власти Польши вели себя куда спокойнее, чем в ситуации с ударом украинской ракеты по польской территории в ноябре 2022 года, когда президент Анджей Дуда заявлял о «российской агрессии» и вспоминал 5-ю статью Договора НАТО. Это ещё один аргумент в пользу версии, что на самом деле белорусские военные вертолёты в польское воздушное пространство не залетали.

В случае же, если нарушение границы всё же было, из числа выгодополучателей этой провокации нельзя исключать Александра Лукашенко. Кроме того, что в публичной плоскости он в последнее время играет на усиление эскалации с Польшей, белорусский лидер не упускает случая потребовать от Москвы нового оружия и дополнительных денег – конечно же, исключительно с целью укрепления обороноспособности Союзного государства РФ и РБ.