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Удивительные перемены происходят в мире. Когда-то мы восхищались магазинами в европах и америках. Теперь приезжает американец и с восторгом показывает своим землякам наши магазины, с нашим традиционным ассортиментом. И с нашими ценами. Теперь мы удивляем Запад чистотой и безопасностью городов. Сервисом. Мобильной связью. Набором электронных услуг. А уровень отечественного метрополитена всегда был на голову выше американского.

Но, вот что сложно было бы предположить – как в «свободном мире» будут душить свободу слова и доступ к информации! Просто доступ к источникам информации, общению, к социальным сетям.

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Свобода у «лидеров демократического мира» теперь осуществляется в строго очерченных рамках. Причем, они могут быть совершенно не видны. С непривычки. Но действуют как невидимая колючая проволока под напряжением. И человек быстро понимает рамки дозволенного после нескольких ударов «тока». Они могут быть в виде потери работы, увольнения, обвинения в несовершенных преступлениях и т.д, и т.п.

Это, когда наиболее активные пытаются, что-то сказать. Но, чтобы таких «буйных» было меньше, лучше вообще ограничить доступ к информации. Меньше знают – крепче спят.

Сейчас одним из наиболее популярных источников информации стал мессенджер Telegram. Это больше чем мессенджер, поселившиеся там ТГ-каналы стали заменой СМИ или дублируют известные издания.

И это стало раздражать борцов за демократию. Особенно новоиспеченных. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью Die Presse, что власти республики выразили Европейской комиссии обеспокоенность о наличии большого количества пророссийского контента в мессенджере Telegram. По ее словам, необходимо «усилить контроль за Telegram», потому что «в нем распространяется много дезинформации».

Естественно, всё, что не соответствует русофобскому взгляду «коллективного Запада» – это по их меркам «дезинформация». Теперь должно быть одно мнение, одна извилина, одна мысль, которую можно думать. Причём уже совершенно свободно.

На Украине «Телега» тоже вызывает беспокойство. Спикер ГУР Юсин также на днях заявил об угрозе с её стороны, т.к. это последний незаблокированный источник правды на останках Украины.

Все остальные медиа из России давно заблокированы на Западе и Украине. И RT, и «Спутники». Да что уж говорить – «ПолитНавигатор» был без объяснения причин запрещен в «Google – новостях» еще за несколько месяцев до начала СВО! Поисковые системы выдрессированы в лучших традициях немецких овчарок концлагерей Рейха.

Идеальное агрегатное состояние свободы слова на Западе – информационный вакуум. Лучше и историю не знать. А то задуматься можно, а это опасно…

Если бы могли встретиться два американца или эстонца, или немца – нынешние и образца… 30-40-летней давности. Они бы не поняли друг друга. Это уже совершенно разные цивилизации. А какая пропасть между украинцами – теми, что жили до развала Союза и сегодняшними – это уже разные планеты.

Но, пока есть «Телега», у жителей Запада есть возможность получать альтернативную информацию. Было бы желание. Вот над этим тоже работают проводники демократии – давно пора отбить само желание интересоваться правдой и пытаться сопротивляться «порядку, основанному на правилах».

Оруэлловский мир становится всё реальнее…

Кстати, отличный тест на проверку свободы слова и доступа к информации. Сегодняшняя кончина Навального. Будет ли представлено мнение из России? Вопрос риторический.

Сможет ли хоть одно ведущее СМИ Запада признать, что убийство в тюрьме было выгодно, прежде всего, самому Западу?

Зато какой удивительно слаженный хор с одним, как полагается, мнением. С одной интонацией. И так удачно вдова оказалась на конференции по западной безопасности в Мюнхене. Скорбит очень по-европейски. И Зеленскому дали тематически полаять. Тем же текстом, той же интонацией.

Свобода слова, одним словом.