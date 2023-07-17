Кому выгодно убийство приднестровского депутата-оппозиционера?

Утром 17 июля всех ошеломила весть об убийстве в своём доме известного приднестровского политика Олега Хоржана – многолетнего лидера Приднестровской коммунистической партии, депутата Верховного Совета ПМР, постоянного кандидата в президенты самоопределившейся республики. Первыми заявления об убийстве Хоржана сделали его политические партнёры – лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов и сопредседатель молдавской партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук, вместе с которым убитый всего несколько дней назад сделал совместную декларацию.

Согласно официальной информации от министерства внутренних дел Приднестровья, тело Олега Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила его бывшая супруга в его рабочем кабинете частного дома в селе Суклея – пригороде Тирасполя. При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твёрдым предметом в области головы. Сейф в кабинете был пуст. Одна из версий, которую рассматривает следствие – разбойное нападение.

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Журналист газеты «Комсомольская правда в Молдове» Леонид Рябков, ссылаясь на некий анонимный источник в правоохранительных органах Приднестровья, утверждает, что Хоржан, совсем недавно отсидевший несколько лет в приднестровской тюрьме, знал своего убийцу и сам впустил его к себе в дом. Лидера приднестровской Компартии сначала оглушили, а затем потащили наверх к сейфу, расположенному в рабочем кабинете. Там Хоржан якобы пришёл в себя, пытаясь организовать сопротивление: у него оказались сбиты костяшки пальцев. Согласно материалу в газете, «убивали Хоржана не ножом, а пикой, по-зэковски, много колотых ран». Убийца оставил множество отпечатков пальцев, даже забыл свою «бичуганскую» кепку. Злоумышленник забрал из сейфа все имеющиеся деньги и оставил одну купюру. «Это точно был сиделец», – утверждает собеседник автора материала.

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы и партия «Гражданский конгресс» поспешили заявить о необходимости привлечения ОБСЕ к расследованию убийства. Бюро реинтеграции предлагает «создать нейтральную комиссию по расследованию под эгидой миссии ОБСЕ в Молдове для посещения места происшествия с целью независимого расследования обстоятельств этого трагического события». Партия «Гражданский конгресс», представители которой ранее одобрили предоставление Молдове статуса кандидата в ЕС, обращается в ОБСЕ с просьбой «незамедлительно присоединиться к расследованию убийства политика и гражданина Республики Молдова Олега Хоржана».

Олег Хоржан родился в 1976 году. В 17 лет он стал студентом юридического факультета Приднестровского университета и сразу стал заметен своей политической активностью. Он стал секретарём университетской ячейки комсомола, которой благоволил ректор университета Василий Яковлев, известный своими радикальными прокоммунистическими воззрениями. В возрасте 19 лет, будучи студентом, Хоржан был избран депутатом Тираспольского горсовета, а после окончания университета возглавил в городском совете комиссию по законности.

Когда лидер Приднестровья Игорь Смирнов принялся развивать в республике частный бизнес и осуществлять приватизацию, многие общественники республики, считавшейся «последним островком СССР», встали в оппозицию к руководству республики. Василий Яковлев был смещён с поста ректора и переехал в Ижевск, где стал активным членом КПРФ. Молодой и активный Олег Хоржан стал лидером левой оппозиции и в 2003 году был избран главой Партии коммунистов Приднестровья. Он наладил отношения с лидерами компартий многих стран, в том числе с председателем Партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным, который в 2000 году был избран президентом страны и вскоре избрал курс на евроинтеграцию и конфронтацию с «тираспольским криминальным режимом». Приднестровские власти и спецслужбы стали рассматривать Хоржана, уроженца Кишинёва, как агента влияния Молдовы.

Выступая в течение многих лет в радикальной оппозиции к президенту Игорю Смирнову и к холдингу «Шериф», Олег Хоржан в 2011 году поддержал избрание президентом Евгения Шевчука и на протяжении его президентской каденции стал одним из провластных политиков. В этот же период он наладил отношения с Партией социалистов Республики Молдова во главе с Игорем Додоном, который был избран президентом страны, и стал постоянным участником президентских приёмов и съездов ПСРМ.

В 2016 году, после того как на пост президента Приднестровья был избран Вадим Красносельский, связанный с компанией «Шериф», Хоржан вновь перешёл в радикальную оппозицию к властям республики. В 2018 году после проведения несанкционированного митинга, завершившегося задержанием ряда участников, в том числе и его собственного сына, Олег Хоржан, находясь, по версии следствия, в нетрезвом состоянии, попытался прорваться в отделение милиции, стучал ногами в дверь отделения и срывал погоны с сотрудника милиции. На следующий день Хоржан был лишён депутатского иммунитета и осуждён на 4,5 года лишения свободы.

Факт тюремного заключения Хоржана был активно использован Майей Санду и её партией «Действие и солидарность», а также многочисленными общественниками для дискредитации и руководства Приднестровья, и президента Молдовы Игоря Додона, который не в состоянии обеспечить защиту своего сторонника – гражданина Молдовы. Именно в то время Игорь Додон и Вадим Красносельский провели целый ряд встреч в формате «1+1».

Вопрос, кому выгодно убийство Олега Хоржана, лежит на поверхности. Менее всего оно выгодно руководству Приднестровья в разгар напряжения вокруг его границ, подогреваемого со стороны Киева. Зато интерес самой Украины просматривается вполне отчётливо. На это обратил внимание военный эксперт Алексей Леонков в своём телеграм-канале «Мадуро не дура»:

«Убийство лидера приднестровских коммунистов вполне вероятно выполнено агентами ГУР Кирилла Буданова».

Версию о связи убийства Хоржана с подготовкой украинского вторжения разделяет и бывший глава отдела по борьбе с терроризмом МГБ ПМР, председатель Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук.

На данный момент в Молдове раскручивается очередной вал истерии в адрес Приднестровья. Его не избежали даже публицисты, стоящие на нейтральных или дружественных России позициях. Так, журналистка Елена Левицкая-Пахомова, возглавлявшая в эпоху Евгения Шевчука редакцию телеканала «Первый Приднестровский», в своём телеграм-канале «Ивановна» написала:

«Когда я говорю, что работать в Приднестровье было не только страшно, но и опасно, наши кишиневские лопухи пожимают плечами. Вы ничего здесь не знаете о том регионе…».

Дальнейшая эскалация вокруг Приднестровья, с обвинениями в адрес его руководства и компании «Шериф» в убийстве оппозиционного политика, будет нарастать. «Антиолигархическая» повестка, которую отрабатывают как власти Молдовы, так и приднестровская оппозиция, на руку Украине и коллективному Западу, нацелившимся на этот островок Русского мира на Днестре и на военные склады бывшей 14-й армии.