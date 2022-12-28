«Конь не станет сенатором»: на Украине вновь облили грязью канцлера Шольца
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не достоин кресла главы немецкого правительства.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Сергей Сумленный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Такую характеристику немецкому политику эксперт дал потому, что он не хочет передавать Украине танки «Леопард».
«Если бы была позитивная реакция со стороны Шольца, то танки бы уже стояли в Украине. В принципе это более-менее консенсусно: кто-то больше за это, кто-то меньше, но, в принципе, консенсус состоит в том, что танки нужно предоставлять. И американские союзники откровенно говорят, что они приветствуют, если Германия предоставит танки, и в немецком обществе больше, чем 50%.
А это учитывая те партии, радикальную коммунистическую партию и радикальную левую партию, а если подсчитать тех людей, которые поддерживают коалиционные партии, там намного больше, чем 50%.
«Все упирается в канцлера Шольца – человека, чья топ-позиция – это мэр Гамбурга, даже позиция вице-канцлера ему была слишком большая, как мы знаем из многих скандалов, в которые он попал, когда был вице-канцлером. Позиция канцлера – это если коня Калигулы назначить в Сенат, конь не станет сенатором, а Сенат превратится в конюшню», – заявил Сумленный.
Ране украинский посол объявил Шольца «ливерной колбасой», что было проглочено немецкой стороной.
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