«Конь не станет сенатором»: на Украине вновь облили грязью канцлера Шольца

28.12.2022  12:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика


Канцлер ФРГ Олаф Шольц не достоин кресла главы немецкого правительства.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Сергей Сумленный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не достоин кресла главы немецкого правительства. Об этом в эфире...

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Такую характеристику немецкому политику эксперт дал потому, что он не хочет передавать Украине танки «Леопард».

«Если бы была позитивная реакция со стороны Шольца, то танки бы уже стояли в Украине. В принципе это более-менее консенсусно: кто-то больше за это, кто-то меньше, но, в принципе, консенсус состоит в том, что танки нужно предоставлять. И американские союзники откровенно говорят, что они приветствуют, если Германия предоставит танки, и в немецком обществе больше, чем 50%.

А это учитывая те партии, радикальную коммунистическую партию и радикальную левую партию, а если подсчитать тех людей, которые поддерживают коалиционные партии, там намного больше, чем 50%.

«Все упирается в канцлера Шольца – человека, чья топ-позиция – это мэр Гамбурга, даже позиция вице-канцлера ему была слишком большая, как мы знаем из многих скандалов, в которые он попал, когда был вице-канцлером. Позиция канцлера – это если коня Калигулы назначить в Сенат, конь не станет сенатором, а Сенат превратится в конюшню», – заявил Сумленный.

Ране украинский посол объявил Шольца «ливерной колбасой», что было проглочено немецкой стороной.

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