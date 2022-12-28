«Конь не станет сенатором»: на Украине вновь облили грязью канцлера Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не достоин кресла главы немецкого правительства.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Сергей Сумленный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такую характеристику немецкому политику эксперт дал потому, что он не хочет передавать Украине танки «Леопард».

«Если бы была позитивная реакция со стороны Шольца, то танки бы уже стояли в Украине. В принципе это более-менее консенсусно: кто-то больше за это, кто-то меньше, но, в принципе, консенсус состоит в том, что танки нужно предоставлять. И американские союзники откровенно говорят, что они приветствуют, если Германия предоставит танки, и в немецком обществе больше, чем 50%.

А это учитывая те партии, радикальную коммунистическую партию и радикальную левую партию, а если подсчитать тех людей, которые поддерживают коалиционные партии, там намного больше, чем 50%.