Концентрация власти в руках Санду. Число недовольных будет расти с каждым днём

30.07.2021, Кишинёв, Владимир Букарский

Молдавский парламент избрал своё руководство. Новым спикером парламента Молдовы стал 48-летний Игорь Гросу. Он работал на разных должностях в правительстве, параллельно занимая руководящие должности в представительствах международных неправительственных организаций.

В частности, Гросу входил в Совет директоров «Amnesty International Moldova», был одним из основателей Национального центра помощи и информации молдавских НПО «Контакт», «Ассоциации за демократию», «Национального совета молодёжи Молдовы», «Центра анализа и оценки реформ». Он же входил в административный совет Центра юридических ресурсов, который распилил более 3 миллионов евро западных грантов на «реформу юстиции».

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Игорь Гросу стал известен благодаря тому, что в день первого тура президентских выборов блокировал доступ к избирательным участкам граждан Молдовы, живущих в Приднестровье. Объясняя своё поведение наблюдателям из России, Гросу называл жителей Приднестровья, изъявивших желание проголосовать на молдавских выборах, «сепаратистами, голосующими за деньги».

За Игоря Гросу проголосовали в полном составе партия «Действие и солидарность» и неожиданно примкнувшая к ней фракция беглого олигарха Илана Шора, мечтающего вернуться в Молдову и рассчитывающего на снятие с себя приговора суда в виде 7 лет тюремного заключения. Блок коммунистов и социалистов в голосовании не участвовал.

Члены правящей партии взяли для себя одно из двух мест вице-спикера парламента (одно, с барского плеча, отрядив левому блоку), пять из восьми мест в Постоянном бюро парламента. Представители «Действия и солидарности» возглавили 8 из 11 парламентских комиссий.

При этом комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку возглавил Лилиан Карп – открытый сторонник присоединения к Румынии. На пост премьер-министра Санду вновь выдвинула Наталью Гаврилицу, за которую «Действие и солидарность» проголосовало в полном составе (тогда целью был роспуск парламента). Нет сомнения, что на следующей неделе Гаврилица легко получит нужное число голосов.

Таким образом, власть полностью концентрируется в руках людей, абсолютно лояльных Госдепартаменту США. Параллельно происходит зачистка от всех, кто обладает альтернативным взглядом на события в стране. Так, посол Молдовы в Российской Федерации Владимир Головатюк был бездоказательно обвинён одной из сотрудниц посольства в сексуальных домогательствах и отозван в Кишинёв.

На его место прибудет ещё один член команды Санду либо человек, полностью устраивающий американский Госдеп. Среди претендентов называют имя Анатолия Цэрану, который уже был послом Молдовы в России в первые годы независимости. Сегодня Цэрану известен своими откровенно русофобскими заявлениями. В частности, в интервью радио «Свободная Европа» он заявил буквально следующее: «Москва надеется, что Молдова станет банановой республикой при России».

Депутат Парламента ПМ от Блока коммунистов и социалистов, политолог Богдан Цырдя дал свой прогноз относительно последующих шагов новой власти. По его мнению, с августа начнётся массовое увольнение госслужащих под предлогом «зачистки от коррупционеров». В сентябре ожидается подписание нового меморандума с Международным валютным фондом, который будет включать в себя рост акцизов на горюче-смазочные материалы, оптимизация чиновников и бюджетников. Также МВФ потребует поднять пенсионный возраст. Это повлечёт за собой закрытие школ и больниц, рост цен на горючее, продукты и лекарства первой необходимости.

Параллельно будет запущен маховик репрессий против Игоря Додона и других лидеров Партии социалистов с целью их дискредитации. При этом лиц, действительно причастных к «краже века», таких как глава Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану, трогать не будут – они неприкасаемы.

В октябре закончится контракт с «Газпромом» и возрастёт цена на газ. По мнению Богдана Цырди, дабы отвлечь общественность, несколько депутатов от партии Шора заставят проголосовать за изменение государственного языка с молдавского на румынский.

Будет ратифицирована «Стамбульская конвенция», расширяющая «защиту прав» ЛГБТ, в первую очередь, трансгендеров. Начнётся новый виток нападок на Россию за повышение цены на газ и поддержку приднестровских «сепаратистов». К декабрю этого года через Конституционный суд попытаются восстановить запрет вещания российских новостных и аналитических передач в Молдове.

Переломить эту ситуацию сможет лишь создание мощного протестного движения, которое должно в себя включить не только оппозиционный блок коммунистов и социалистов, но и непарламентские партии и движения, а также сеть гражданских активистов. Недовольных единоличным правлением Санду с каждым днём будет всё больше.