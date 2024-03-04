«Концепция Кучмы «Украина – не Россия» должна исчезнуть навсегда» – Медведев

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Если бы во главе Украины на протяжении всего времени после обретённой в 1991 году «незалежности» были не «глумливые воры, политические тряпки или стыдливые неонацисты», возможно, не было бы необходимости в СВО.

Об это на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи заявил экс-президент России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешнее украинское государство, прежде всего, губительно для самих его граждан – для граждан несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума, играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилует заокеанский сюзерен. Или того хуже – стать просто расходным материалом, что, к сожалению, сейчас и происходит. Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что «Украина – это не Россия». Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия», – заявил Медведев.

Он подчеркнул, что российское общественное мнение считает Украину частью русской цивилизации. Однако, став «Анти-Россией», Киев сам всё предопределил.

«Не попади та самая Украина в глупейшую ловушку, которую расставили США и их союзники для противостояния при помощи Украины нашей стране, при использовании этой самой «Анти-России», всё могло быть иначе. Если бы во главе этой страны в какой-то момент (говорю абсолютно откровенно, поскольку в своё время работал почти со всеми украинскими руководителями) встали не глумливые воры, политические тряпки или стыдливые неонацисты, история могла бы пойти совершенно по иному пути. Если бы киевские главари выполнили вполне реалистичные условия Минских соглашений, а не прятали свою беспомощность за теориями об «агрессивных москалях» и не нарушали наших стратегических границ, тогда бы, наверное, и СВО не понадобилась. Как справедливо отметил наш президент, если бы Россию не начали уничтожать на её же исторических территориях, действительно, ничего этого бы не было. Но история обратного хода не имеет», – заключил замглавы Совбеза.