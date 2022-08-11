Концепция поменялась: Украина отменила наступление на Херсон

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Новости Украины

Украинские власти Николаева заявили, что обещавшееся на протяжении нескольких месяцев наступление ВСУ на Херсон откладывается. Зато теперь возникла угроза российского окружения Николаева, объявил населению генерал Дмитрий Марченко.

О ситуации рассказывает экс-депутат николаевского горсовета, глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, которая продолжает получать сообщения от своих земляков.

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«Сменилась информационная установка. Теперь Марченко вещает не о скором взятии Херсона, а о грозящем окружении Николаева, которое будет совершено российскими войсками, пробивающимися на Кривой Рог. И «освобождение» Херсона по его словам теперь откладывается. Вроде бы до конца года», – пояснила Шеслер, отметив, что население воспринимает происходящее как «клоунаду» властей.

Она также прокомментировала итоги комендантского часа, который вводился в Николаеве на минувших выходных и сопровождался массовыми облавами – обысками в квартирах с целью найти сторонников России.

(Сама Шеслер считает, что комендантский час объявлялся, чтобы загнать нелояльное население по жилищам и скрытно провести передислокацию техники. Доказательством этой версии она считает отсутствие ракетных ударов по Николаеву в последние дни – цели были перемещены).

«…Обещают делать общегородской домашний арест регулярным. С возмущением глава облрады Замазеева рассказала на телеканале, что подавляющее большинство арестованных «сепаратистов» не раскаиваются, и даже уверены в собственной правоте. Это только подтверждает факт, что задержанные – не корректировщики и наводчики, а простые горожане со своими политическими взглядами, которые они не собираются менять даже под диким давлением националистической пропаганды», – комментирует Шеслер.

Параллельно, по ее данным, ухудшается экономическая ситуация в Никоалеве.

«Ситуация с водой становится все тяжелее. Все больше домов и даже районов отключают из-за постоянных разрывов сетей. Соленая вода практически уничтожает городской водопровод. Цены, вроде остановившиеся из-за сезонных овощей, начали опять ползти вверх. Этому способствует и падение гривны, и большие логистические проблемы с поставками. В городе нет работы от слова «совсем», и рост цен просто катастрофичен для населения. Кстати, руководитель водоканала поговаривает о необходимости поднять тарифы на поставку воды. Соленой, грязной, неочищенной воды, которая годится только, чтобы смыть унитаз! Готовится к закрытию большая сеть строительных магазинов, боятся за потерю складов и транспорта в городе, где склады постоянно обстреливаются», – сообщила Шеслер.