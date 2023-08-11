«Концерн Калашников» не исключает вызова в суд за поставки нового обмундирования в войска

Американцы могут подать в суд за поставку в российские войска всесезонного полевого обмундирования ВКПО 3.0.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Андрей Лушников, президент АО «Концерн «Калашников».

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«Комплекты 1.0 и 2.0 были разработаны другими производителями. ВКПО 3.0 — результат нескольких лет нашей плотной работы. Мы его изначально создавали для нужд подразделений специального назначения. Потом, когда возникла серьезная потребность, и резко увеличился объем закупаемого обмундирования, мы предложили наши разработки Министерству обороны. Сейчас идет войсковая эксплуатация большой серийной партии, она показывает хороший результат. Превалируют позитивные отзывы.

В нашем комплекте пользователям нравится прежде всего эргономика, качество материала и пошива. Мы очень плотно работаем с заказчиком и будем наращивать объемы производства», – сказал Лушников в интервью «Известиям».