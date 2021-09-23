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23.09.2021 19:37 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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Концерты отменяются: Родители подростков целого ряда российских городов взбунтовались против Моргенштерна

Родительские организации пяти российских городов (Новосибирска, Орла, Краснодара, Хабаровска и Владивостока) добились отмены концертов...

Родительские организации пяти российских городов (Новосибирска, Орла, Краснодара, Хабаровска и Владивостока) добились отмены концертов рэпера Моргенштерна.

Родители мотивировали необходимость отмены «культурного мероприятия» тем, что тексты песен Моргенштерна изобилуют обсценной лексикой, а сам певец не скрывает своего пристрастия к алкоголю и наркотикам и может оказать деструктивное влияние на их детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между тем, власти городов не отважились на отмену концертов по соображениям защиты общественных нравов. Сослались на противоэпидеомиологические меры. Но родители все равно удовлетворены.

Сейчас движение за отмену Моргенштерна началось в Казани. Горожане начали оставлять комментарии на эту тему под постом президента Рустама Минниханова, в котором он выразил соболезнования родным и близким жертв стрельбы в Перми. Они указывают, что в песнях рэпера есть много призывов к агрессии.

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