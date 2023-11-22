Концерты предательницы Дианы Арбениной отменяют в глубинке, а в Москве – рекордный спрос

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Певица Диана Арбенина продолжает сталкиваться с отменой концертов в городах России. С 2014 года она дважды предала свою Родину – сначала отказавшись поддержать воссоединение Крыма с Россией, а затем – СВО.

В 2014 году Арбенина демонстративно заявляла о неприятии Русской весны. Однако через пару лет появилась с концертами в Крыму. Объяснение оказалось банальным – позиция артистки поменялась после того, как у неё закончился контракт на украинском ТВ, где она была членом жюри в одном из талант-шоу. История повторилась после начала СВО, когда Арбенина выпустила песню про солдата, идущего «не на свою войну». Осознав, что это чревато проблемами с организацией выступлений, певица попыталась отыграть назад – но было поздно.

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«Очередной концерт Арбениной отменили – в Томске. Почему? Ведь так старалась, даже приглашала на сцену жену участника СВО. А дело в том, что жалобы от общества не прекратились. Руководство Дворца спорта, отменившего концерт, сообщило: едва о концерте стало известно, посыпались жалобы от населения о некорректности высказываний певицы о СВО, и этот поток не прекращается. Ну, да, можно и десять жен участников СВО пригласить с собой на сцену, но что сделано, то сделано. Люди чувствуют, где искренность, а где корысть. И поезд всё-таки ушел. За полтора года все окрепли в своих эмоциях, бессмысленно сейчас пытаться переламывать ситуацию, когда в душе народной произошли необратимые изменения», – считает член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Она абсолютно русофобская бабища. У неё есть только одна родина, которую она предъявила, – это Израиль. Пусть переезжает туда и там даёт концерты. У нас в принципе много предателей, которые либо живут в России, либо на ней зарабатывают. Они свободно шастают через границу туда-сюда. Надо их всех лишить гражданства, запретить въезд в Россию. Пусть живут, где хотят», – заявил недавно депутат Госдумы Александр Бородай.

Впрочем, возможность заработать у Арбениной в России все равно сохраняется. Накануне в прессе появилась информация от event-агентств, согласно которым в топе запросов на новогодние корпоративы – выступления Shaman и Дианы Арбениной.

«Собственно, понятно, что Shaman у государственников, Арбенина у частников», – комментирует бывший автор ныне закрытого «Эха Москвы» Кирилл Шулика.

Под «частниками» в данном случае можно считать либералов или тайных противников СВО, заукраинцев. Ранее политолог Сергей Марков сообщил о массовом возвращении релокантов в Москву, что уже привело к возобновлению пробок в столице.