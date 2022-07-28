Концерты Вакарчука в Европе делает русский продюсер – разоблачения пьяного Панина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Сбежавший из России скандальный актер Алексей Панин обиделся на украинского певца Святослава Вакарчука за то, что директор его группы отказалась с ним беседовать в испанской Аликане.

Об этом он рассказал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я убедился в том, что он дебил. Я дружу с Левой «Би-2», Макаревичем, с Шевчуком, бл… Я дружу со всеми известными рокерами. Меня сейчас послала на х… какая-то недоделанная, бл…, директриса какого-то Вакарчука, бл… Да, мы все знаем группу «Океан Эльзы», они там спели три куплета, три припева. Это не «Битлз». Я, который потерял в своей жизни, бл…, всю работу. Пожалуйста, не ходите на концерт», – возмущался Панин.

При этом он ссылался на слова скандально известного антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевского журналиста Дмитрия Гордона, который якобы сказал ему, что Вакарчук «дебил, лучше всех знает, как любить Украину и испытывать чувство патриотизма».

Панин был пьян, когда записывал видео, а когда протрезвел, ему пришлось оправдываться. Видимо Гордон предъявил ему претензии за упоминание своего имени. Скандальный актер заявил, что ни Гордон, ни его жена Олеся Бацман о том, что Вакарчук дебил «прямым текстом не говорили, но имели ввиду».

При этом оскорблять певца Панин не прекратил.

«Не просто долбо…, а мразота, которая должна сдохнуть. Мы люди, которые борются с войной, говорим, что Путин… То ли у Вакарчука лыжи не едут. Ни один человек не должен пойти на его концерт. Это ублюдок, бл… На роже написан интеллект табуретки, бл…Это безусловно талантливый человек, но это п… Мы, бл…, которые плачем, бл…, по убитым детям, бл… Это неадекватный человек», – разошелся, видимо, снова принявший за воротник Панин.

Вслед за этим последовали страшные разоблачения.

«А теперь узнайте правду. Концерт великого патриота Вакарчука делает Леня Ланде, очень известный российский продюсер, мой хороший знакомый. Все это мероприятие делают русские люди», – изрек актер и снова призвал не ходить на концерт.