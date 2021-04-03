Кончаловский против Навального и лобби

09.04.2021, Москва, Платон Беседин

Хм, разочарован я реакцией на решительный шаг Андрея Кончаловского. Минимум этой реакции от того, какой она должна была быть на самом деле.

Напомню, что ранее Кончаловский попросил снять его ленту «Дорогие товарищи!» с конкурсной программы Национальной премии кинокритики и кинопрессы за 2020 год. А там, на секундочку, неоднозначная, но весьма и весьма талантливая картина (впрочем, до «Греха» ей далеко) претендует сразу на шесть наград. Заслуженно претендует.

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Со снятием «Дорогих товарищей!» из номинаций не спешат. Однако, что важнее, Кончаловский-то уже своё заявление сделал. И, на мой взгляд, оно знаковое и заслуживает, как уже говорилось, куда больше внимания.

Ведь, по сути, Кончаловский не только засвидетельствовал о политическом лобби, существующем в российском кино, но и о том, что оно фактически обслуживает антигосударственные интересы. Режиссёра возмутило то, что наградой «Событие года» премирует господина Навального и его команду за серию фильмов-расследований. «Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — написал режиссёр в своих социальных сетях.

Заметьте, Кончаловский мудро не говорит о качестве номинируемого продукта. Нет, он лишь заявляет о несоответствии жанра. И замечает совершенно справедливо. Но мы-то понимаем, в какую яму нас тянут. И для чего. Потому что в первый ряд выдвигается продукт сугубо политический, более того, заточенный на уничтожение государственности в стране. Кроме того, содержащий массу ошибок и ляпов.

Если проводить аналогию, то ситуация подобна той, если бы на конкурсе популярной песни отметили первым местом политические речи. И вот как неловко получается, что наградой, спонсируемой государством, премируют тех, кто против этого государства выступает. Лицемерие? Как минимум. И ведь возьмут приз, не смутятся. Хотя, представляете, к примеру, Солженицына, берущего награду от Гильдии кинематографистов СССР? Он и от ордена из рук Ельцина отказался…

А что до реакции на шаг Кончаловского, делая реверс в начало, то её скудность говорит о том, что всех всё устраивает. Правила игры написаны – и по ним всё реализуется. Переломить ход игры может исключительно зритель. Проснись уже, наконец, а, зритель!