«Кончатся мужики – возьмемся за женщин»: в Киеве требуют срочно мобилизовать полмиллиона

Вадим Москаленко.  
09.11.2024 15:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Для продолжения войны против России, Украина должна мобилизовать и отправить в бой полмиллиона человек.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил экс-командир роты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для продолжения войны против России, Украина должна мобилизовать и отправить в бой полмиллиона человек....

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«Идеальный боец – это тридцатилетний. Это психологически взрослый мужик, но уже с молодым, физически взрослым телом. Именно в этой категории больше всего и забронированных, и уклонистов. Это поколение пока хуже всего охвачено мобилизацией, и именно его больше всего не хватает», – сказал Дикий.

Он подчеркнул, что после того, как закончатся мужики, на передовую погонят женщин.

«К нас мобилизационный резерв – около четырёх миллионов. Мы можем несколько раз полностью заменить нынешний состав ВСУ. Но мы этого не делаем, потому что для этого нужны политически непопулярные шаги. Нам критически необходимо полмиллиона [мобилизованных] быстро, а потом по 20-30 тысяч ежемесячно. И тогда мы выиграем эту войну», – подытожил нацист.

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