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21.08.2021 22:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Дзен, Крым, Украина
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Кончина «Крымской светлицы» имеет все шансы совпасть с 30-летием «независимости» Украины

Новости УкраиныИзгнанная из Крыма украинская националистическая газета «Крымская светлица», которую ограниченным тиражом издают в Киеве...

Изгнанная из Крыма украинская националистическая газета «Крымская светлица», которую ограниченным тиражом издают в Киеве бежавшие с полуострова «свидомые», в очередной раз рискует прекратить своё существование.

Денег на издание существование государство не выделяет, а перед сотрудниками у редакции накопились огромные долги.  Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Крыма член националистической организации «Просвiта» Петр Вольвач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я – один из организаторов «Крымской светлицы». Были разные периоды, но такого позорного периода в деятельности «Крымской светлицы» в годы независимости Украины еще не было. Потому газета «Крымская светлица», как важный информационный орган должна быть восстановлена и, все-таки, должна быть обеспечена государственным финансированием.

Это не личные дела, но, наверное, и представительство президента, и Верховная рада должна знать, что огромная задолженность перед теми людьми, которые выехали из Крыма и делали эту газету. Огромная задолженность по зарплате, начиная с 2017-го года.

Будет недостойно, если мы накануне Дня независимости Украины присоединимся к какой-то акции. Мы, безусловно, на это не пойдем, но мне кажется, что нынешняя власть должна подумать и ликвидировать эту несчастную задолженность перед людьми, которые оказались в критической ситуации», – заявил Вольвач.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что киевская типография отказалась печатать «Крымскую светлицу».

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