«Кончит плохо» – Стариков поставил Зеленскому диагноз

21.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Риторика и действия вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что он не хочет прекращать военные действия в Донбассе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский общественно-политический деятель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сказал: «Наш следующий вызов – возвращение потерянных территорий. Но, честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна. Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это наша земля». То есть они собираются возвращать, но уступать не собираются. Значит, как собираются возвращать? Понятно, что Крым переговорами не вернуть. Как и Донбасс переговорами тоже, в нынешней ситуации, уже, фактически, не вернуть. Он собирается продолжать войну. То есть сегодня состоялась инаугурация войны.

И я хочу сказать, что с сегодняшнего дня Зеленский – Главнокомандующий украинской армии. Поэтому каждый снаряд, каждая пуля, вылетевшая сегодня в Донбассе, ранившая или, не дай Бог, убившая кого-нибудь, теперь на его совести. И если бы он хотел что-то сделать, он реально мог бы даже в этой своей односторонней речи сказать, что отдаёт приказ прекратить односторонний огонь, отвести на 10 километров украинские войска», – отметил он.

Также, по мнению Николая Старикова, риторика Владимира Зеленского точно такая же, как была у Петра Порошенко 5 лет назад, а значит и конец его будет таким же.

«Он сейчас, как президент, будет создавать правительство. Потом это правительство будет создавать Украине проблемы. И что он будет говорить своим избирателям через 4-5 лет – мне, честно говоря, очень интересно посмотреть. Я думаю, что Зеленский начал как Порошенко, говоря про Крым и Донбасс, повторяя все эти мантры про НАТО, движение в Европу, вот он и закончит как Порошенко», – добавил эксперт.