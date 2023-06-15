Концлагеря для русских? Чешский президент дал понять, что это не такая уж фантастика

В интересном направлении эволюционирует политический дискурс официального Запада в отношении к русским, по разным причинам покинувшим Россию после начала СВО. Пока часть из них пытается демонстрировать лояльность, прижиться и пустить корни в местах релокации, построить или возобновить там бизнес, найти работу и получить вид на жительство, а затем и – как верхняя планка мечтаний – гражданство, все больше голосов западных политиков и лидеров мнений дают понять, что «хороших русских» не бывает.

Причем, раньше такая риторика была характерна лишь для украинских шовинистов, а убежденных и искренних крайних русофобов среди собственно западных лидеров мнений было не так уж много. Антироссийские же выпады большинства носили больше «инструментальный» характер, по принципу: ничего личного, только бизнес.

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Теперь же ситуация, похоже, потихоньку начинает меняться в крайне неприятную для «хороших русских» сторону. Серьезным звоночком в этом смысле можно считать свежие откровения новоизбранного чешского президента Петра Павла, сравнившего в интервью одному из местных изданий осевших в странах ЕС русских с американскими японцами времен Второй Мировой войны.

По словам чешского политика, меры безопасности в отношении таких россиян должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Петр Павел назвал этих россиян «гражданами нации, ведущей агрессивную войну». Иными словами, никакие прогибы и покаяния перед Украиной, равно как и проклятия в адрес Путина и донаты на ВСУ – засчитаны не будут.

«Мне может быть жаль этих людей, но, в то же время, если мы оглянемся назад, во времена когда началась Вторая мировая война: тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», – цинично рассуждает чешский президент.

Между тем, это крайне опасная аналогия, применение которой на практике может привести нынешний Запад туда же, куда его уже однажды приводили герр Гитлер и те же американцы в годы 2МВ. Напомним, после Перл Харбора и начала войны с Японией всех американских граждан японского происхождения, как потенциально нелояльных, скопом интернировали в специально созданные лагеря, где их, лишенных всех гражданских прав, и продержали до конца войны.

Американским японцам тогда не помогли ни демонстрация лояльности, ни пожертвования в фонды помощи американской армии, ни даже собственные боевые заслуги перед Америкой – ведь многие из них в прошлом воевали за США в разного рода войнах и имели статус ветеранов.

По факту произошло ровно то, о чем предупреждал своего визави герой одного еврейского анекдота – бьют не по паспорту, а по морде. И сколько ни доказывай, что ты «хороший японец» и осуждаешь империалистов Хирохито и вообще у тебя звездно-полосатый паспорт под подушкой, а отношение к тебе все равно как к потенциальному шпиону.

Об этом эпизоде американской истории сегодня на Западе вспоминают редко и с неохотой. Гораздо удобнее и выгоднее рассуждать о сталинских депортациях народов в те же самые годы. Теперь же вопрос в том, когда нам ждать концлагерей для русских, если такая риторика, как у Петра Павла, на Западе не прекратится.

И это, на самом деле, не очень смешно. И если и выглядит сегодня риторическим преувеличением, то – лишь самую малость, от которой только один шаг к репрессиям «по-взрослому».

По разным оценкам, за больше чем год РФ покинуло от 400 до 600 тыс. человек. Обратно же в Россию вернулось только 20% уехавших, хоть министры правительства на ПМЭФ озвучивают более оптимистические цифры.

Причем, лишь очень небольшая часть из этих людей – какие-то идейные ненавистники своей страны или предатели. Большинство, пользуясь свежеозвученной на том же ПМЭФ терминологией министра Силуанова, – это “пессимисты”. То есть люди, которые по разным причинам не верят в светлое будущее России, обложенной кучей санкций и не горят желанием годами, а может и десятилетиями жить в «православном Иране».

Для многих неприемлемо уже одно то, что режим санкций и осажденной крепости не позволяет вести прежний – привычный – образ жизни и поддерживать привычный уровень потребления. Ведь речь идет о людях, многие из которых интегрированы в западный глобальный мир на личном уровне или на уровне своих бизнесов. Плюс – неуверенность в личном будущем и страх попасть под мобилизацию.

К примеру, практически каждый четвертый релокант — айтишник (25%). Многие из них и релоцировались-то вынужденно, поскольку этого требуют решительно порвавшие с Россией зарубежные заказчики. Вот и сидят эти люди по Прагам, Варшавам и Белградам. А самые удачливые – в Таиланде.

Показателен топ профессий релокантов. Кроме уже упомянутых айтишников, это маркетологи (21%), журналисты и копирайтеры (16%), работники образования и медицины ( 14%), представители бизнеса.

Более половины из них (65%) выбрали для переезда страны Закавказья и Ближний Восток (Грузия, Турция и Армения). Практически каждый десятый (9,6%) релокант поехал в Словакию, а 9% отправились в Казахстан.

Сегодня все они начинают испытывать на себе понемногу растущее давление со стороны властей стран проживания, намекающих на то, что непрошенным гостям тут не рады. А вот российские власти открыто ставят перед собой цель вернуть большую часть этих людей назад, на Родину. Но, скажем прямо, – пока идет война на добровольное возвращение большинства рассчитывать не приходится. Это все же в основном мирный, обывательский кластер общества, а не патриоты цвета хаки.

Глядя из России на их проблемы и цитируя откровенно людоедские сентенции западных русофобов, можно, конечно, сказать что-то вроде «Так им и надо» и привычное про «предателей». Только, опять же, реальных предателей среди этих людей явное меньшинство. По сути, это городской средний класс – те самые образованные, обеспеченные и мобильные, на появление которых в стране в достаточном количестве едва ли не молились все прежние годы отечественные чиновники.

На самом деле разрыв между этими людьми и Россией сегодня – это большая трагедия. Как для них самих, так и для России. И заместить потерю этих сотен тысяч россиян мигрантами из Средней Азии не получится – это непересекающиеся множества.

Как бы там ни было, эти люди – все еще наши граждане, даже если они недовольны текущей политикой власти. Будем справедливы – радикализировались они поневоле. Власть сама была вынуждена, во многом, вопреки своим же прежним установкам, отказаться от негласного общественного договора нулевых и десятых, согласно которому вы не лезете в политику, а мы не мешаем вам жить. И психологически далеко не все оказались готовы к реалиям СВО.

Ну и самое, пожалуй, главное. Злорадствуя над проблемами релокантов, не следует забывать, что для Запала все мы – в одной лодке, независимо от того, тут мы или там, поддерживаем мы СВО или осуждаем его. И нам это регулярно дают понять без всяких обиняков. Так что, если вдруг на Западе первыми возьмутся за уехавших, превратив их в новых евреев или новых японцев, то потом придут и за нами. Теми, кто думает, что можно отсидеться внутри контура границы. Которая, как показывает практика недавних рейдов в Белгородскую область, отнюдь не на замке.

А с реальными идейными врагами, конечно же, следует бороться всеми доступными способами. Тут спора нет.