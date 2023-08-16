«Концлагеря и сотни тысяч узников» – Соскин о действиях Зе-власти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевское руководство выстроило полицейское государство и рассадило по концлагерям сотни тысяч украинцев.

Об этом в эфире своего видеоблога завил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Слуги народа» посадили в украинские тюрьмы уже, где-то, сто тысяч человек. Представляете, «Слуги народа» садят народ десятками тысяч в тюрьмы! Мужчин со страны не выпускают, устроили концлагерь, попрали Конституцию, осуществили мятеж, узурпацию власти», – возмутился Соскин.

По его мнению, такое руководство должно быть немедленно смещено.

«Нефиговые «слуги народа» во главе с Зеленским, правда? А ещё там Стефанчук, Арахамия и прочие. Думаю, Резникова по-любому надо убирать», – добавил политолог.