«Концлагеря и сотни тысяч узников» – Соскин о действиях Зе-власти
Киевское руководство выстроило полицейское государство и рассадило по концлагерям сотни тысяч украинцев.
Об этом в эфире своего видеоблога завил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Слуги народа» посадили в украинские тюрьмы уже, где-то, сто тысяч человек. Представляете, «Слуги народа» садят народ десятками тысяч в тюрьмы!
Мужчин со страны не выпускают, устроили концлагерь, попрали Конституцию, осуществили мятеж, узурпацию власти», – возмутился Соскин.
По его мнению, такое руководство должно быть немедленно смещено.
«Нефиговые «слуги народа» во главе с Зеленским, правда? А ещё там Стефанчук, Арахамия и прочие. Думаю, Резникова по-любому надо убирать», – добавил политолог.
Спасибо!
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