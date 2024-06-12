Кондиционер – враг Украины. Теперь – официально

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Борьба за экономию внезапно ставшей дефицитной электроэнергии приоьретает на Украине комичные формы. Так, стало известно, что Министерство образования Незалежной разослало учебным заведениям письмо с требованием прекратить использование кондиционеров и наружного освещения.

Заявленная цель — экономия электроэнергии и «стабилизация работы обьединенной энергосистемы Украины».

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Приказ с подписью заместителя министра Андрея Витренко был опубликован 10 июня. Чиновник ссылается на более раннее распоряжение украинского Кабмина от 7 июня, который предписывает улично-дорожной сети, паркам и министерствам до 31 декабря ограничить потребление энергии. Исключение составляют больницы и дорожно-ремонтные бригады.

Тем временем в украинских соцсетях завирусился фрагмент видеоинтервью близкого к запрещенному в РФ меджлису крымских татар пропагандисту и блогеру Айдеру Муждабаеву. Последний обьявил использование кондиционеров в бытовых нуждах «преступлением против Украины» и похвастался, что сам он не пользуется ими у себя дома и в офисе.

“Пришло время серьезных штрафов за использование кондиционеров в квартирах, домах и всех некритических заведениях на военное время. С публичным информированием и полицейскими рейдами. Жизнь Украины дороже комфорта тех, кто этого достаточно не понял и уже никогда не поймет. Инициируйте это, пожалуйста , на государственном уровне!” – призвал власти Муждабаев.

«Слыхали? Во враги народа, следом за русскоговорящими, прихожанами УПЦ, слушателями песен Лободы записали пользователей кондиционеров», – ерничает киевский журналист Максим Назаров.

На таком эмоциональном фоне украинцам еще и повысили цены на свет. В Госэнергонадзоре Украины объяснили июньское повышение тарифов на электроэнергию необходимостью аккумулированя в бюджете больших сумм средств на восстановление энергетики до зимы после российских авиаударов и до наступления зимы и своевременного ремонта пострадавших обьектов.

В результате последних шести ракетно-дроновых ударов, нанесенных врагом по энергетической инфраструктуре, нанесен ущерб более чем на один миллиард евро и эта сумма до сих пор растет – по мере того, как продолжается разбор завалов на разрушенных объектах.

По словам главы украинского Госэнергонадзлра Руслана Слободяна, в Фонде поддержки энергетики аккумулировано более 490 млн евро, часть из которых уже использована. Кроме того, правительство выделило средства на восстановление государственных объектов генерации, но этих средств недостаточно.

По его словам, новый тариф – это компромиссное решение. «Это тот минимальный уровень, благодаря которому можно привлечь дополнительный финансовый ресурс, чтобы успеть до начала осенне-зимнего периода отремонтировать как можно больше объектов энергетики», – убеждает Слободян.

Власти Украины говорят, что масштабность отключений напрямую зависит от того, сколько энергообъектов удастся восстановить к началу осенне-зимнего периода.

А пока суть да дело, украинские медиа полнятся советами «когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества» и заверениями властей в том, что продолжительность отключений электричества должна выровняться.