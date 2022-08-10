Конец Арестовича будет ужасным – Монтян

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Новости Украины

Если на Украине пропагандировать доброе и светлое, то и народ потянется в этом направлении, но так как украинцы слушают чушь таких людей, как советник главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, то закономерный результат – налицо.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявила киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процитирую недавнего Арестовича: «Украинская власть презирает украинский народ, за людей их не считает и имеет на то практически все основания».

Дальше он характеризует украинцев, как бестолковых, неумелых, безмозглых, эмоциональных и управляемых, нищих духом людей. Даже мне после таких слов стало за украинцев обидно. Что это вообще? Кто это?», – удивлялся белорусский ведущий.

«Это наш – крошка Арестович. Дело в том, что в любом народе есть определённый процент таких людей. Потому что человеческая популяция едина. И ни капельки не изменилась со времён неандертальцев и питекантропов. Смотря, что пропагандировать: если доброе, светлое, ну и народ потянется в этом направлении. А если народу втирать ту чушь, которую втирает Арестович, то результат будет закономерен. А то, что он настолько циничен, что толкает такие речи, ну что тут можно сказать. У него немало противников в салорейхе. Многие говорят, что он очень плохо закончит. Нам остаётся только ждать, наблюдать», – объяснила Монтян.

«Там про всех говорят, что плохо закончат, но они при этом хорошо себя чувствуют», – обратил внимание ведущий.

«Временно», – спрогнозировала адвокат.