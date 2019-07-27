Конец августа: Военный путч против Зеленского и распад Украины

27.07.2019, Киев, Игорь Петров

Скопление военных в центре Киева на параде по случаю Дня независимости, который участники АТО отказались отменять вопреки распоряжению президента Владимира Зеленского, даст возможность совершить военный переворот, что в итоге приведет к распаду Украины.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромный пласт ярых националистов, которые сейчас были вышвырнуты из политики, на этом мне успокоятся. Что-то они будут замышлять. Официальным путем вхождение во власть у них это не получилось, значит, они могут использовать даже 24 августа (День независимости).

Уже звучат такие заявления достаточно кровожадных генералов – «мы все равно проведём военный парад». А что такое военный парад? В данном случае это значит большое количество военных людей, которых выведут на Крещатик.

И как бы это не было что-то более кровавое чем-то «елка» на которую Попов (мэр Киева в 2013 году) вывел своих коммунальных работников, они начали устанавливать елку, и после этого весь этот Майдан запылал новыми красками, новыми огнями. Это будет, может быть такое. Я этого и побаиваюсь.

Могут захватить власть оголтелые люди или в погонах, или без погон, после чего произойдет переворот и еще один переворот, после чего Украина потеряет свою государственность свою субъектность, и может распасться на пророссийскую на прогаличанскую часть», – сказал Быстряков.