Конец близок: «Слуги народа» торопятся нахапать, пока Украина не грохнулась окончательно

15.01.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешняя киевская власть продолжает «традиции» порошенковской администрации, устанавливая огромные зарплаты высокопоставленным чиновникам и умножая их число.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во времена «преступного режима Януковича» и других «преступных режимов», которые были до этого, можно было иметь не больше трех заместителей министра. Сейчас их расплодилось, они множатся эти бюрократические дрожжи. Так нравится «слугам народа». Чтобы удовлетворить аппетиты, назначается все больше замов, все больше зарплаты, все больше премии. Мне кажется, хорошо очень устроились «слуги народа».

Они повыписывали себе такие контракты… Напомню, что зарплата канцлера ФРГ Ангелы Меркель около 20 тысяч долларов в месяц, президента Австрии – около 26 тысяч долларов в месяц. И по сравнению с нашими представителями украинских государственных компаний, корпорации – подчеркну: государственных – эти люди бедные, как церковная мышь.

И хочу вам сказать, что подобная сумма прописывается не только в контрактах и дополнениях к нему… и выплачивается именно за государственный счет. Эти суммы также согласуются с наблюдательными советами этих корпораций и предприятий, а наблюдательные советы этих корпораций на 99,9 процентов состоят из иностранцев.

Еще раз: самые крупные объекты Украины, самые крупные предприятия имеют над собой некие надстройки в виде наблюдательных советов («Укрпочта», «Укрзализныця», «Укрэнерго, тот же «Нафтогаз» и так далее), которые состоят исключительно из иностранных граждан, которые получают запредельные средства, никому не известные. Это все активизировалась и расцвело при Порошенко.

Этим в полной мере, как наследники и правопреемники, пользуются Зеленский его команда. Это при них происходят такие выплаты, и никто из них не предпринимает ни единой попытки что-то по этому поводу сказать или изменить.

Это, собственно, результат принятых на себя обязательств по продолжению колониальной политики – никто ничего не может сказать этим членам наблюдательных советов, мистерам-твистерам из разных стран, и, соответственно их ставленникам. Потому что возглавляют наши государственные корпорации не ставленники украинского народа, а ставленники этих корпораций», – подчеркнула юрист.

При этом страна нищает и обычные люди уезжают на заработки за рубеж.

«Украина по международным рейтингам, по всем международным рейтингам, является самым бедным государством Европы, самым коррумпированным, самым покидаемым своими гражданами, самым вымирающим, больным, нищим и несчастным. Даже по рейтингу индексов счастья.

Поэтому «слуги» очень быстро понимают, что каденция маленькая, берут то, что можно показать официально. Если бы мы сказали, что эти большие зарплаты гарантировали высокие результаты и отсутствие коррупции, можно было бы это как-то понять. Скажите, какой результат вы видели от работы «Укрпочты», «Укрзализныцы», «Нафтогаза» и пр.?», – риторически резюмировала Лукаш.