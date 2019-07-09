Конец делу: суд полностью оправдал мэра Одессы

09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Суд признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела, сфабрикованного во времена Петра Порошенко и расследовавшегося несколько лет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий приговор 9 июля объявил Малиновский райсуд Одессы, сообщает пресс-служба суда.

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Он пришел к выводу, что следствие и прокуратура не доказали наличие умысла на завладение деньгами и злоупотребления властью.

Вместе с Трухановым в завладении средств местного бюджета обвиняли: его заместителя Павла Вугельмана, главу комиссии по вопросам коммунальной собственности Василия Шкрябая, директора Департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, представителей фирм, причастных к продаже, Петра Загодиренко и Игоря Кравченко, оценщицу имущества Галину Богданову.

Суд считает, что невозможно определить стоимость здания, за которую, по версии следствия, городской совет переплатила в два раза. Поэтому не установлена вред, который мог нанести преступление.

Суд решил, что обвиняемые Труханов, депутат горсовета Василий Шкрябай и адвокат Игорь Кравченко «не считаются привлеченными к уголовной ответственности».

Лицам, которые занимают такие должности, в соответствии с законодательством, сообщать о подозрении должен генеральный прокурор, его заместитель или руководитель региональной прокуратуры. Подозрения Труханову, Шкрябаю и Кравченко подписал заместитель генпрокурора Назар Холодницкий, но вручил следователь прокурор. По мнению суда, это нарушение Уголовно-процессуального кодекса.

Среди прочего, суд отметил, что в заседаниях не подтвердилась версия следствия о незаконном информационном воздействии Труханова и его подчиненных на депутатов Одесского городского совета, о сговоре между фигурантами дела.

Суд также пришел к выводу, что депутатов не ограничивали в ознакомлении с проектом решения о покупке здания за городские средства и в выступлении во время рассмотрения этого проекта.

Кроме того, решение горсовета о покупке здания, по мнению суда, «полностью соответствовало интересам территориальной общины».