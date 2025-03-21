Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что «курский блицкриг» уже «доходит до полного конца», украинское руководство так до сих пор и не озвучило ничего обнадёживающего на этот счёт.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если вообще вся курская операция рассматривалась военным командованием Украины как завоевание плацдарма, который мы можем или могли, или хотели менять во время переговоров на другие территории, то по состоянию на сегодня – об этом уже говорить не приходится… Менять нечего, две трети завоёванного в прошлом году плацдарма уже потеряно, куча западной техники – британской, американской, в первую очередь, немецкой, там оставлено как трофейная или сожжённая. Если на старте заявлялось, что это цель, об этом говорил персонально верховный главнокомандующий, то сейчас выглядит так, что это уже не рассматривается. Теперь на прошлой неделе мы увидели от верховного главнокомандующего новое объяснение, что успешность этой операции заключается в том, что мы вынудили врага перебросить силы с Покровска, это дало нам возможность там сохранить территории. Но всё равно возникает вопрос тогда – как объяснить рекордную потерю территорий, которая перепадает именно на время реализации курской операции?», – вопрошал Дроздов.