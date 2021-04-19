Конец «европейской сказки»: Шведы вооружаются для защиты от исламских мигрантов.

19.04.2021, Москва, Михаил Рябов

В Швеции из-за наплыва мигрантов местные жители покупают средства защиты, чтобы обороняться от возможных нападений со стороны чужестранцев, которые формируют неподконтрольные официальным властям анклавы в разных районах.

Об этом в Москве в ходе круглого стола, посвященного миграционному кризису в ЕС в условиях пандемии, рассказал Глава всесербского объединения диаспоры «РОД» Драган Станоевич.

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«Шведы массово покупают средства для самообороны от мигрантов в связи с тем, что фиксируются много уголовных дел, связанных с беженцами и мигрантами, которые в некоторых районах формируют закрытые общины и захватывают власть», – заявил эксперт.

Станоевич подчеркнул, что образовавшиеся кланы мигрантов, среди которых много исламистов из закрытых общин, устраивают перестрелки, применяя огнестрельное оружие.

Директор Intellect group Ян Лисневский рассказал о молдавском разочаровании мифом о Европе.

По его словам, многие в Молдове воспринимают страны ЕС в виде «Американской мечты», но разочаровываются в реальности. Согласно исследованию Intellect group среди молодых людей, эмигрировавших за границу лишь 10% из опрошенных проживают и работают в более благоприятных условиях чем в Республики Молдова, у 13% условия работы и проживания приблизительно те же, что были в Молдавии, у 20% – условия труда хуже, у 17% – хуже условия проживания и 40% – живут в условиях намного хуже, чем в собственной стране и работают больше часов в строгих условиях.

Директор Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе рассказал о том, что либеральная западная политика, навязанная Грузии, сыграла злую шутку и с Тбилиси.

В 2003-2013 годах экс-президент Грузии Михаил Саакашвили присвоил 5 тыс. иностранцам грузинское гражданство, из них 75% являлись выходцами из стран Ближнего Востока и Северной Африки, Турции. Таким образом, на территории Грузии оказались много транснациональных группировок, в том числе и представители радикальных террористических организаций.

В 2013 году до истечения президентского срока Саакашвили издал приказ о выдаче гражданства 8 тысячам граждан Турции, из которых около5 тысяч были сторонниками Фатхулла Гюллена. Саакашвили и Гюллен открыли несколько совместных ВУЗов в Грузии. Проводится попытка исламизация Грузии за счет подконтрольных международных компаний, которые фактически работают под прикрытием и реализовывают незадекларированные цели, утверждает эксперт.

Также, по его словам, миграционные процессы в ЕС отражаются на оттоке квалифицированной рабочей силы Грузии на Запад. На фоне низкого товарооборота с Россией, миграционные процессы только усиливаются, тем самым, отрывая Россию и Грузию друг от друга.

При этом стоит отметить, что в России граждане Грузии всегда были на хорошем счету и имели возможность занимать различные высокие должности, в свою очередь в Европе грузинам отводится роль обслуживающего персонала.

«Миграционные процессы являются геополитическим оружием Запада. Одной из задач такой политики является уничтожение буферной зоны вокруг России, что отразится и на самой Грузии»,– резюмировал эксперт.