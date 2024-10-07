Конец «фонда мира»: финансировать войну на Украине Евросоюз будет по-новому

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ЕС решил отказаться от военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, чтобы обойти любые возможные вето Венгрии, сообщает польский портал RMF24.

По информации издания, уже в эту среду должна состояться политическая договоренность послов ЕС по условиям предоставления Украине 50 млрд. евро помощи, полученных от доходов замороженных активов России.

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Как выяснил брюссельский корреспондент RFM, проект решения предполагает, что подавляющее большинство этих средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% полученных денег будут направлены в Фонд мира, из которого Евросоюз время от времени финансировал вооружение для Украины.

Таким образом, решение не будет нуждаться в единодушии, поэтому вето Венгрии удастся обойти.

Издание напоминает, что Венгрия уже почти год «беззастенчиво», как выразился один из дипломатов ЕС, блокирует восьмой транш Фонда мира, из которого странам ЕС возмещаются деньги за переданное Украине оружие. Поэтому, например, Польша месяцами ждет выплаты почти 2 млрд злотых.

Исключение Венгрии из процесса является главным преимуществом изменения процентной величины финансирования Украины – отмечает издание.

«Однако решение о том, что подавляющая часть (95%) процентов от замороженных российских активов будет направлена на украинские программы, финансируемые из бюджета ЕС, означает резкое сокращение средств, выделяемых в этот фонд. Хотя Киев сможет выделить часть этой макрофинансовой помощи, например, на укрепление своей оборонной промышленности, система передачи вооружений со складов государств-членов, за что Брюссель возвращает деньги, уходит в прошлое. Средств в нем просто не хватит», – говорится в публикации.

Система финансирования из Фонда мира не могла быть сохранена в долгосрочной перспективе из-за неоднократного вето со стороны Венгрии, отмечает автор публикации, Катажина Шиманьска-Боргинон.

До недавнего времени ситуация была обратной, напоминает издание. и 90 процентов процентных средств от замороженных активов российского Центробанка направлялись в Фонд мира. Это был последний раз (наверное, последний), когда Украине выделялись средства на вооружение – €1,4 млрд. Это произошло благодаря хитрому трюку, позволившему обойти вето Будапешта.