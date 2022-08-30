Конец гегемонии США: БРИКС ждёт расширение

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Несправедливость мироустройства по модели, навязанной в той или иной степени практически всем государствам мира Соединенными Штатами и их сообщниками из G7, давно беспокоила и откровенно раздражала многие страны.

Реальным суверенитетом обладают считанные государства. Да и они испытывают серьезные проблемы, если США и компания решат ввести против них санкции.

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Паразитизм и вампиризм США в отношении остального мира, да и по отношению к своим союзникам сегодня очевиден, как никогда ранее. Неспособность преодолеть накопившиеся внутренние и внешние экономические проблемы путем честной экономической конкуренции на мировых рынках ставит мир на грань глобальной катастрофы.

Антироссийские санкции под предлогами проблем, созданных самими же Соединенными Штатами, грабеж золотовалютных резервов России в лучших традициях «дикого Запада» – всё это дает почву для размышления странам, не попавшим под окончательную оккупацию Вашингтона, и заставляет искать единомышленников для оказания сопротивления дряхлеющему гегемону.

И такие единомышленники находятся – в первую очередь страны БРИКС. Это объединение демонстрирует новый вариант мирохозяйственного уклада, который резко контрастирует образовавшуюся после развала СССР «пирамиду», где на вершине находились США, а далее, по уровню зависимости и подчиненности – от управляемых союзников из G7, до восточноевропейской и азиатской «пехоты» гегемона. Ну, и колоний, не имеющих права голоса, таких как Украина (она обязана тявкать лишь по команде хозяина).

Кстати, Евросоюз сегодня также стремится воспроизвести модель, сформированную Соединенными Штатами – канцлер Германии Олаф Шольц 29 августа выступил за принятие решений в ЕС большинством голосов стран-участниц, а не единогласно, как сейчас. Он также призвал к расширению ЕС за счет вступления в него Украины, Молдовы и Грузии – потому что нужны слуги и доноры ресурсов.

В отличие от такой системы взаимодействия государств, БРИКС – это клуб равноправных участников, где никто никому не навязывает свою точку зрения, решения принимаются не за чей-то счёт, а с учетом интересов каждой страны, вне зависимости от ВВП, численности населения и других показателей.

Этим БРИКС становится всё более привлекательным для многих стран Латинской Америки, Африки, арабского мира. Пример становится заразительным и стимулирует региональные интеграционные процессы, на схожих принципах.

Алехандро Карлен, депутат парламента Аргентины, председатель Комитета по торгово-финансовым, фискальным и валютно-экономическим вопросам, высказался по этому поводу:

«…Единственная возможность выйти из состояния отсталости и зависимости – это переориентировать логику наших международных отношений, отдавая предпочтение тем связям, которые дают нам возможность развиваться. Увеличьте свободу действий в принятии решений и исключите в отношении нас возможность какого-либо политического шантажа для реализации нашего внешнего прогноза, а также нашей внутренней политики».

Аргентина – одна из важных южноамериканских стран, стремящаяся по примеру своей соседки Бразилии включиться в работу БРИКС. Аргентинские парламентарии отмечают, что в сегодняшнем кризисе, вызванном войной на Украине, и нестабильным состоянием основных европейских экономик, самое разумное, что могут сделать правительства Глобального Юга (страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Тихоокеанских островов и развивающихся стран Азии, включая Ближний Восток), – это занять рациональную позицию, равноудаленную от влияния группы G7, и стремиться к диверсификации своих партнерских отношений. А группа БРИКС является ключевой платформой для определения такого курса.

На последнем, июньском саммите БРИКС Аргентина и Иран подали заявки на вступление.

Кандидатами отмечается, что предложение, которое было принято консенсусом всеми его членами, предлагает разнообразные и ценные возможности. О чем, также говорит Алехандро Карлен, с точки зрения интересов Аргентины:

с Бразилией будет происходить углубление стратегического партнерства двух стран в области сельского хозяйства и продовольствия, финансовое сотрудничества; с Южной Африкой, сотрудничество перспективно в сельскохозяйственном секторе, горнодобывающей промышленности, возобновляемых источниках энергии; с Индией – в научно-технической сфере (в космической, медицинской, оборонной, химической, фармацевтической промышленности, цифровых услугах, ИКТ); с Китаем – благодаря недавнему присоединению Аргентины к платформе Нового Шелкового пути – реализация инфраструктурных проектов; с Россией, которая «обладает выдающимся опытом в этой области» – сотрудничество для развития энергетических возможностей Аргентины, особенно в области газа и углеводородов.

Мы бы могли добавить со своей стороны, что сотрудничество с Россией может идти далеко за рамки энергетического – например, сфере в военно-технической.

И, конечно же, крайне важно на фоне рекордной инфляции в США и странах Евросоюза, в условиях процесса дедолларизации мировой экономики и перехода на расчеты в национальных валютах, – развитие сотрудничества, в финансовой сфере.

Большой стратегический интерес представляет возможность присоединения Аргентины, Ирана и других стран к Новому Банку Развития (НБР) БРИКС, поскольку это не требует предварительного получения полного членства в блоке.

На данный момент НБР одобрил около восьмидесяти проектов на сумму около 30 миллиардов долларов. Впервые с прошлого года этот банк разрешил помощь странам, которые еще не входят в БРИКС в качестве членов: Уругваю, Бангладеш, Объединенным Арабским Эмиратам и Египту.

Также, готовятся присоединиться к группе стран БРИКС Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Можно сказать, что на наших глазах в реальном времени формируется новая геополитическая карта мира, новая модель взаимодействия государств, при которой каждая страна будет жить «на свою зарплату» – не пытаясь получить собственную выгоду за счёт остальных, в ущерб интересов других стран.