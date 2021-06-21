Конец государственности Армении: Пашинян выиграл выборы

21.06.2021, Москва, Александр Ростовцев

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических союзов – 21 партия и 4 блока. Из двух с половиной миллиона избирателей, в голосовании приняли участие 1281911 граждан республики или 49,4%.

ЦИК Армении сообщает, что все бюллетени подсчитаны, и предпочтения избирателей распределились следующим образом: первое место с уверенным показателем 53,92% занимает партия и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор», второе место с 21,04% голосов занял блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. Бронзу с 5,23% голосов взял блок «Честь имею» армянского Януковича Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванцецяна.

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Партии «Процветающая Армения» олигарха Царукяна (3,96%), «Республика» (3,4%), «Просвещённая Армения» (1,22%), Армянский национальный конгресс (1,54%) не смогли преодолеть 5% и 7% порог для партий и для блоков, потеряв статус парламентских.

Сообщается, что партия Пашиняна не добрала 0,08% голосов для единоличного формирования правительства, так что «Гражданскому договору» предстоят тяжёлые баталии с «серебряными» и «бронзовыми» призёрами за каждого из кандидатов в члены правительства. А если учесть, что блоки Кочаряна и Саргсяна – Ванцецяна состоят, без преувеличения, из врагов Пашиняна и выстроенной им вертикали власти, драка ожидается нешуточная.

Ещё в ходе предвыборной гонки лидеры соперничающих блоков и партий обещали друг другу уголовные преследования в случае победы.

Прошедшие парламентские выборы в Армении несли отпечаток поражения в Карабахе и раскола общества. Значительная часть избирателей обвиняет предшественников Пашиняна в коррупции, взяточничестве и провале строительства боеспособной армии. Им возражает другая часть избирателей, предъявляющей счета к Пашиняну и его команде за проведение неэффективной внутренней и внешней политики, охлаждение отношений со стратегическим союзником Россией и ОДКБ, ослабление армии и спецслужб чистками и кадровой чехардой.

Накануне выборов Пашинян обратился к избирателям, запросив 60% голосов. Дескать, в 2018 году ему был выдан «бархатный мандат», а теперь ему необходим «стальной», чтобы окончательно расправиться с «эксплуатирующей элитой» и «бывшими коррупционерами». На публике ушедший в техническую отставку майдан-премьер размахивал плотницким молотком, обещая от имени народа «выдернуть все ржавые гвозди» из власти после победы.

Обращает внимание, что партия «Мой шаг» претерпела «ребрендинг» и стала называться «Гражданское согласие», что должно было намекнуть избирателю на обновление власти.

Кочарян построил свою предвыборную агитацию на обязательном проведении независимого расследования для определения истинных виновников карабахского поражения. Экс-президент считает, что причинами потери значительной части Карабаха произошли из-за предательства высших государственных чиновников. Пашиняна и его команду Кочарян открыто называет «властью зла» и «капитулянтами». Помимо карательных мер, лидер блока «Армения» обещает стабильность, рост экономики и восстановления боеспособности армии.

Не менее жёсткую позицию по отношению к Пашиняну и его команде занимают «честь имеющие» Саргсян и Ванцецян. Напомним, что Саргсян, согласившийся уступить требованиям протестующих, реформировав власть в Армении с президентской на парламентскую, затем получил пинка вместе с правящей «Республиканской партией» и слетел с политического олимпа, вдобавок приобретя уголовные преследования вместо благодарности. Ванцецян возглавлял «безпеку» в администрации Пашиняна, но был смещён с должности как «неблагонадёжный элемент».

Что Пашинян умеет делать хорошо, так это наживать себе врагов, раскалывать общество и вертеть шашлыки. Уникальный опыт государственного управления.

Примечательно, что накануне голосования ни одна из конкурирующих сторон не была уверена в своей победе и выражала готовность оспаривать результаты голосования не только в судебных инстанциях, но и на улицах. Пашинян, в свойственной ему фиглярской манере, заранее объявил, что «победа народа», то есть, его политической партии, «не вызывает сомнения» и обратился к мэрии Еревана с просьбой предоставить на три дня площадь Республики для проведения митингов. Кочарян также заранее объявил о своей победе, но проведение массовки в мэрии не заказывал.

В общем, Пашиняну и его партии удалось удержаться у власти и даже сохранить парламентское большинство, но лёгкой жизни и проталкивания одним мизинцем нужных ему людей и законопроектов больше не будет. Не менее интересно будет наблюдать, как Пашиняну удастся продавить через обновлённый парламент обещанные конституционные поправки.

Победа оказалась неполной: несмотря на поддержку половины голосов избирателей, главная ответственность за всё происходящее будет возложена на партию «Гражданское согласие» и его лидеров.

«Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо…».

«Отсутствие новых идей и людей сработало против оппозиции. Пашинян же блестяще разыграл «теорию меньшего зла». Впрочем, у него в руках не будет карманного парламента. Совокупно почти 27% – это его оппоненты. И оппоненты жесткие, готовые и к прессингу, и к противостоянию ему», – отмечает политолог Сергей Маркедонов.

С ним соглашается экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«В начале вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе я писал о том, что Армении нужно искать компромисс с Азербайджаном, иначе результат будет негативный. Нужно было добровольно отдать часть территорий для того, чтобы сохранить основные. Сейчас мы узнаём, что Владимир Владимирович убеждал Пашиняна в этом же. Пашинян не послушал и получил разгром. Я писал о том, что Роберту Кочаряну нужно менять команду. Армяне устали от Кочаряна, ему нужно перестать цепляться за власть», – считает Царев.

Военный эксперт Игорь Коротченко обращает внимание на политическую живучесть «соросёнка» Пашиняна.

«Надо признать, что с политической точки зрения Никол Воваевич оказался бойцом – чего от него никто из его оппонентов не ожидал. В ноябре прошлого года Пашинян лишь по счастливой случайности избежал суда Линча (вместо него толпа линчевала в Ереване спикера парламента Арарата Мирзояна, его забили до потери сознания), а сегодня он триумфально победил. Да, не наш кадр, а соросовский, но Пашинян (хотя это не мой герой) молодец», – комментирует Коротченко.

Интересно, что одним из первых Пашиняна поздравил с победой «пророссийский» экс-президент Молдовы Игорь Додон.

«Искренне поздравляю и.о. премьер-министра Армении, председателя партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна по случаю убедительной победы на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения. Уверен, что в это сложное для Армении время господину Пашиняну удастся выполнить поставленные задачи, обеспечить внутреннюю стабильность, экономический рост и устойчивые отношения с внешними партнерами», – написал Додон.

Российский телеведущий Андрей Медведев прогнозирует ,что при Пашиняне возможен конец государственности Армении.

«Государственности точно придёт конец. Не сразу, а года за два-три… А произойдёт это потому, что большинству граждан Армении плевать на то, что происходит. Было бы иначе – власть снесли бы после поражения в Карабахе», – объясняет он.

Медведев уточняет, что разгром армянской государственности произойдет не буквально.

«Границы останутся, и даже власть. Субъектности более не будет. Это теперь объект притязаний и политических договорённостей», – пишет он, также уточняя, что теперь «позиции России на Южном Кавказе сильно пошатнулись».

Автор опасается, что «перспективы потерять военные базы в Закавказье очевидны».

«Армения, заметим, голосует за людей, проигравших войну и сдавших своих солдат. Это очень показательный маркер. В целом же ситуация, когда между независимостью / субъектностью и холодильником, а также интеграционным поглощением, граждане выбирают именно второе, должно стать предметом пристального разбора. Потому что кто сказал, что это касается только Армении?» – резюмировал Медведев.