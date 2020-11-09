09.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Конец иллюзий: Отношения Москвы и Вашингтона безнадежно испорчены


Новый президент США Джо Байден не будет готов к востановлению испорченных отношений с РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, оценивая перспективы российского –американских отношений при Байдене.

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«Сторонником отмены санкций он не будет. Да к тому же не всё теперь зависит от президента. Трамп спровоцировал реакцию конгресса, и теперь порядок такой, что санкции отменяются законодателями. Трамп был слишком говорлив и часто заявлял, что надо сближаться, но делал всё наоборот. Эта риторика, которая порождала ложную иллюзию, закончится. Курс Вашингтона станет более прагматичным.

Не надо пестовать надежду, что американский президент однажды будет готов наладить отношения с Москвой. Эти отношения уже так испорчены, что их надо просто выстраивать заново. Но вряд ли Байден в этом сильно заинтересован», – считает Гарбузов.

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