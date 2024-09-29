Конец халяве: на убежище в Норвегии смогут подавать только жители западной Украины – без гарантии получения

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Как сообщает издание ABC Nyheter, Норвегия прекращает автоматическое предоставление убежища всем желающим украинцам. При этом заявления от жителей шести западных областей Украины будут рассматриваться индивидуально, без гарантии получения защиты.

В Минюсте Норвегии отмечают, что за два с половиной года подавляющее большинство беженцев, приехавших из Украины, получили временную коллективную защиту в Норвегии, причем власти не рассматривали каждое заявление индивидуально.

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«С сегодняшнего дня к людям, которые приезжают в Норвегию из районов Украины, которые UDI (Директорат по делам иностранцев) считает безопасными, будут относиться в соответствии с обычными правилами предоставления убежища. На сегодня это шесть направлений», – говорится в сообщении.

«Украинцы с этих территорий не получат автоматически защиту в Норвегии, они получат конкретную и индивидуальную оценку своей потребности в защите. Украинцы с территорий, которые UDI считает безопасными, смогут получить отказ в предоставлении убежища», – добавили в минюсте Норвегии.

ABC Nyheter отмечает, что изменения будут касаться шести областей: Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской.

Коллективная защита в Норвегии означает, что нет необходимости доказывать необходимость в защите в индивидуальном порядке, как в случае обычного беженства, и Директорат по делам иностранцев (UDI) предоставляет защиту всем украинцам, бежавшим от войны, а также членам их семей.

«Иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой и устойчивой, а не непропорционально большей, чем в странах, с которыми мы себя естественно сравниваем, например, в странах Северной Европы. Поэтому правительство принимает новые меры жесткой экономии. Отныне к просителям убежища из Украины относятся более равноправно, как к другим просителям убежища. Система коллективной защиты теперь более нацелена на тех, кто нуждается в защите», – сказала министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель.

Норвегия приняла больше украинцев, чем другие страны Северной Европы: за последние два с половиной года в Норвегии осели 85 000 украинцев.